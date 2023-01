Parquímetros Virtuales confunden a automovilistas en Hermosillo

Para evitar llegar tarde a su consulta médica en el área de Centro de Gobierno, Ana Herminia Dick se bajó de su carro en la calle Río Santa Cruz, pero dudó varios minutos al ver los nuevos señalamientos del Parquímetro Virtual.

“Me bajé apurada porque tengo cita en el Isssteson, me estacioné apurada y vi que estaban estos anuncios, entonces me dije a la mejor es particular y yo no me había dado cuenta”, contó.

Al no haber alguien que la asesorara en el lugar, intentó descargar la aplicación por miedo a que una grúa se llevara su auto.

“Yo como señora adulta, siempre andamos en vueltas y no nos damos cuenta de todas las novedades que hay y yo creo que sí deberían dar más difusión a todas estas novedades que nos dan por cobrar”, manifestó.

Me imagino yo que es del Ayuntamiento, pero al menos deben de avisar. Yo como señora adulta no me doy cuenta”, concluyó.

Así como Ana Herminia, varios ciudadanos manifestaron desconocimiento sobre el funcionamiento de los parquímetros digitales y consideran que es necesario explicar el uso a personas mayores.

Algunos, aunque están a favor de que haya más disponibilidad de espacios, muchos consideran que para algunos será complicado por el uso de la tecnología.

Hasta febrero será cuando inicie el cobro de los Parquímetros Virtuales

NO SE DEBE DE PAGAR

Hasta febrero será cuando inicie el cobro de los Parquímetros Virtuales, los cuales son instalados en el área del Centro de Gobierno que forma parte de la primera etapa.

José Carrillo Atondo, titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), explicó que por el momento no es necesario pagar.

“Aunque ya estén señalados aún no se cobra y los conductores no deben de pagar. Es un periodo de gracia”, comentó.

La primera zona a intervenir abarca el polígono que está en bulevar Vado del Río, que va del Río Sonora, baja por la calle Río Santa Cruz hasta el Río San Miguel y da vuelta hacia la Reforma, precisó.

Posteriormente, añadió que el área que contará con los espacios de parquímetros continúa hacia la calle Río Magdalena y regresa hacia la calle Comonfort.

“Se compone de 412 cajones de estacionamiento, descontando los de preferencia para discapacitados, taxis y otros lugares preferenciales”, dijo Carrillo Atondo.

Durante el segundo y tercer trimestre del 2023, resaltó que serán activadas las siguientes etapas, una de ellas en la zona de la colonia Centenario con 2 mil 82 cajones y La Ruina con 201.

“Al final de la implementación de estas tres etapas”, expuso, “estaremos hablando de 2 mil 695 cajones que estarán sujetos a este sistema de parquímetros”.