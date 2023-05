Para José Manuel Gutiérrez su más grande sueño fue ser maestro: Se convirtió en el primer licenciado titulado en Educación Telesecundaria de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Para José Manuel Gutiérrez Guevara, la docencia siempre fue su más grande sueño, pues siempre deseó estudiar una profesión que ayudara a la comunidad y para él, no hay mejor ayuda que educar a las personas.

José Manuel, de 70 años de edad, fue profesor de educación primaria y director de telesecundaria y durante 32 años prestó sus servicios a la comunidad de La Manga y San Pedro, El Saucito, cuenta con una maestría en Pedagogía y actualmente es jubilado.

Es originario de Tepic, Nayarit, pero a los 4 años se mudó con sus padres a Navojoa, donde creció y estudió en la Escuela Normal del Estado. “Ya encarrilado”, expresó, se especializó en el nuevo método para estudiar, en ese entonces, usando la tecnología.

“Me fui a Durango a llevar la carrera en Educación Primaria y sobre la marcha, estábamos en Navojoa cuando nos invitaron a conocer un nuevo subsistema que iba a funcionar aquí en Sonora”, contó.

Culminó su licenciatura en Educación Telesecundaria y se convirtió en el primer licenciado titulado en Educación Telesecundaria del Estado, lo que le valió su ingreso como director a la Telesecundaria 74, de la colonia La Manga, en Hermosillo.

Al poco tiempo asumió la dirección de la Telesecundaria de San Pedro, El Saucito, donde estudiaron sus tres hijos, cuyos compañeros de clases los cuestionaban sobre el nivel de exigencia de su padre, pues lo consideraban bastante estricto.

“Mis tres hijos llevaron clases en la telesecundaria donde yo era director y les preguntaban: ‘Oye, ¿tu papá es igual con ustedes que con nosotros?’. – A mi papá le gustan las cosas correctas, les dijo uno de ellos.

Cuenta con una maestría en Pedagogía y en 2006 publicó su libro “Historia y Educación en México, desde la era prehispánica hasta Vicente Fox”, en el cual narra la historia de la educación en el País y cómo evolucionó con cada gobernante.

Es una obra de 199 páginas y en su primera edición se imprimieron 300 ejemplares.

Por la impecable trayectoria profesional del profesor José Manuel Gutiérrez Guevara, algunos miembros de su comunidad quisieron hacerle un homenaje y crearon un mural en una barda de su colonia, como parte de un corredor cultural de la zona.

La creación del mural de unos 25 metros de largo por 3.5 metros de ancho, fue liderado por la pintora Blanca Luz Acuña Castro, de 71 años, quien es profesora jubilada de pintura en Casa de la Cultura de Sonora.

En el proyecto también participa Cruz del Carmen Lizárraga Osornio, profesora jubilada de educación preescolar y esposa del profesor José Manuel Gutiérrez, quien con cariño dedica su talento para conmemorar el trabajo de su esposo.

La profesora Blanca Luz reveló que con este mural realizado por ella y sus alumnas, cierra su ciclo como docente en pintura, ya que es jubilada y dedicará su tiempo y energía al cuidado de su salud, pues tiene el síndrome de Guillain-Barré.

Yo vine con andadera. Me traían con andadera, después dije: ‘No, caminito de la escuela’. 28 años de Casa de la Cultura a mi casa, dije: ‘Para acá me voy’, y sí, me vine bien tranquila. Ahora ya me puedo mover y estoy mejor”, dijo.