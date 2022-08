Papás protestan por condiciones de escuelas

HERMOSILLO, Sonora.- Durante el segundo día de clases presenciales, padres de familia de dos escuelas de la ciudad se manifestaron por la falta de cableado eléctrico, aires acondicionados, panales de abejas y malas condiciones en las áreas verdes.

Una de ellas fue la escuela Narciso Mendoza, ubicada en la calle Pilares y avenida Lampazos, en la colonia San Luis, donde las madres de familia bloqueados las vialidades.

Desde hace meses tenemos tres panales de abejas, hemos pedido que se atienda pero no habían venido por eso decidimos bloquear la calle para ver si ahora si nos hacen caso”, dijo Janeth Moreno, madre de familia.

Desde las 08:30 hasta las 10:00 horas, las manifestantes se colocaron en el cruce de la calle Pilares y bulevar Enrique Mazón a la altura del puente peatonal, donde se generó caos vial en el sitio.

Los vehículos tuvieron que tomar otras calles para llegar a sus destinos, desde vehículos de carga pesada, transporte urbano y vehículos particulares atiborraron las calles dentro de la colonia.

Otra escuela que tuvo problemas para este inicio de clases fue la escuela 21 de Marzo, ubicada en la colonia Las Minitas, la cual por los aires acondicionados, cableado, maleza en los patios y panales de abejas son el problema.

Jessica Mora, madre de familia cuyo hijo estudia en ese plantel, señaló que desde hace el ciclo pasado las condiciones continúan a pesar de los reportes que los mismos padres han realizado a las autoridades.

Ya le dijimos al jefe de la zona y nomás nos dice que ya mandaron el oficio, pero no hacen nada, no dan seguimiento y los niños no pueden estar así, se pueden deshidratar o un golpe de calor, Dios guarde”, manifestó.