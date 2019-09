Papás cierran escuela en La Cholla porque señalan hay garrapatas

HERMOSILLO, Sonora.- Porque afirman que hay garrapatas en el plantel, los padres de familia de la Escuela Primaria Nueva Creación, de la colonia La Cholla, tomaron las instalaciones para externar su descontento ante la situación la cual, aseguraron, pone en riesgo la salud de sus hijos.



A temprana hora, un grupo de padres de familia decidió cerrar la institución localizada en las calles Ventolera, entre Peña Lara y Peña Flor, al Norponiente de la ciudad, por las múltiples necesidades con las que cuenta el lugar, pero las garrapatas "fue la gota que derramó el vaso".



"Hay mucha garrapata y con los problemas de salud que hay ahorita con lo de la rickettsia y todo eso, corren en el riesgo los niños que se les prenda uno (un animal) o que los pique.



"El jueves traía una niña una (garrapata) y rápido se la quitaron, pero si no hubieran reaccionado rápido ahorita ya estuviera internada la niña", comentó María Teresa.



La madre de familia indicó que la semana pasada también cerraron la escuela, pero no tuvieron repuesta por parte de las autoridades, por lo que dos mamás acudieron a la escuela a fumigar, pero al parecer no funcionó.



SE REÚNEN CON PAPÁS



Por el manifiesto que ayer organizaron en la mañana los afectados, representantes de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) acudieron al llamado y se reunieron con los padres a quienes los escucharon y tomaron muestras en el lugar en el que, según las denunciantes, sí encontraron fauna nociva.



"Y es que aquí es la única sombra que hay y es donde se la llevan todos los niños, en los escalones, pero las garrapatas están por toda la orilla, por debajo, ahí es donde se le subieron a la niña", señaló Nidia Yáñez, otra de las manifestantes.A través del Departamento de Comunicación Social, la SEC informó que la situación ya se valoró y se decidió que se volverá a fumigar.Aseguran que ya se contactó al contratista para que acuda al lugar lo más pronto posible.