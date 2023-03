Padre de ex elemento Policía Estatal se encadena en Palacio Municipal pidiendo que reintegren a su hijo

HERMOSILLO, Sonora.- Buscando una solución para mantener el servicio médico de su hijo de dos años, un ex elemento de la Policía Estatal se manifestó por fuera de Palacio Municipal para exigir que le sea renovado su contrato en el Ayuntamiento de Hermosillo.

Óscar Tadeo Carrillo, joven de 23 años, manifestó que hace seis meses se le pidió que renunciara a su puesto de policía estatal tras intentar ingresar a las filas de la Policía Municipal.

Me pidieron los requisitos, me dijeron que había una denuncia pero nunca fui notificado de eso y me dijeron que trajera un documento donde avala que no tenía ningún problema y la traje", comentó mientras sostenía a su hijo en brazos.