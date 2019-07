Otra victoria para México

La Selección Mexicana, con representación sonorense, vino de atrás en el marcador para conseguir su segunda victoria en el FIBA Centrobasket Sub 17, tras superar por 83-79 al equipo de República Dominicana en su segundo juego de la fase de grupos.



La quinteta nacional que cuenta en sus filas con Bryan Ceballos, se repuso de una desventaja de 17 puntos al inicio del cuarto periodo, y con un dominante parcial de 37 a su favor, concretaron el resultado.



Ceballos, nacido en Nogales, saltó como titular a la duela del recinto "Roberto Clemente" en Puerto Rico, y colaboró en el triunfo con once unidades, seis rebotes y dos robos en 38 minutos de participación.



El mejor elemento en la cancha fue el canterano del equipo del Barcelona, Gael Bonilla, al terminar el juego con doble doble, luego de sus 27 puntos y once tablas, junto a siete robos y tres asistencias. Iván Bernal también destacó con sus 24 unidades.



Del lado del cuadro dominicano, el mejor canastero fue Jean Montero al sobresalir con doble doble de 23 puntos y 10 rebotes, y seguido por Koby Brea con 15 unidades.



Para hoy, México jugará su tercer duelo de la fase de grupos en contra del representativo de Panamá.