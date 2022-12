Nuevos parquímetros en Hermosillo: “¿Van a tener que pagar para venir a verme?” se pregunta vecina de la 5 de mayo

HERMOSILLO, Sonora.- “¿Van a tener que pagar para venir a verme?”, es la pregunta que se hace Sonia Félix, vecina de la colonia 5 de Mayo desde hace tres décadas, tras enterarse a través de los medios de comunicación del programa de parquímetros digitales que implementará el Ayuntamiento y cuyo cobro iniciará en febrero de 2023.

Y es que habitantes de las colonias 5 de Mayo y Centenario señalaron que hubo falta de acercamiento y apertura para informarles de este programa, cuyo cobro mínimo será de 8 pesos la primera hora, 9 pesos la segunda y 10 pesos a partir de la tercera.

Sonia Félix, quien vive en las inmediaciones del Parque La Ruina, afirmó que está en desacuerdo con dicha medida.

No se tiene ningún problema (de movilidad), los que vienen a La Ruina van y se meten a su estacionamiento. Pero quienes vengan a visitarme, ¿van a tener que pagar para venir a verme?”, cuestionó.

Hasta la fecha las autoridades municipales no se han acercado a platicar con los vecinos y explicarles dónde estarán los cajones y cómo funcionará una vez que entre en vigor el programa.

Al menos yo me enteré por las noticias, porque nadie nos vino a decir. En otros sectores de la ciudad no lo han hecho (colocar parquímetros) y ahí sí están arreglando las calles. Están poniendo de pretexto el arreglo de las calles cuando en realidad no veo yo el porqué aquí”, dijo.

“Nunca ha habido problema con el estacionamiento”, apuntó, “ni cuando hay eventos masivos porque ha habido policías y cuando alguien se pone aquí enfrente porque van a bajar cosas nomás le aviso al policía y he sido bien atendida”.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de la Colonia Centenario, Consuelo Flores Salido externó su preocupación al no habérsele informado a la agrupación de este programa, al ser la zona que contará con más cajones, cerca de 2 mil 080.

Expresó su inquietud pues temen que estos cajones estén por fuera de las casas y esto provoque que sea mayor el problema de bloqueo de cocheras.

COBRO EXCESIVO

Raúl Espinoza, quien es copropietario de un restaurante en la avenida Veracruz, manifestó que aunque considera que es una buena intención, el cobro es excesivo.

Sí me parece buena idea para no tener problema con los vecinos de las casas porque muchos de ellos se les invade el espacio, pero se me hace caro porque muchas personas están bastantes horas aquí porque hay de todo, música, bebida, opciones de comida y todo en el mismo lugar”, mencionó.

“Al menos aquí en el negocio no han venido (personal del Ayuntamiento)”, expuso, “pero sería bueno para que se aclararan muchas dudas”.

AFIRMA NO ES COBRO NUEVO

El regidor priista, Jorge Villaescusa, quien preside la Comisión de Hacienda resaltó que este no es un cobro nuevo al estar establecido en la Ley de Ingresos desde hace más de 20 años un apartado en el tema de parquímetros.

No es un cobro nuevo. Es un tema que está en la Ley de Ingreso. Como no es un tema que pasa por Cabildo no nos lo dieron a conocer antes”, argumentó.

El regidor presidente de la Comisión de Servicios Públicos, René García Rojo manifestó estár de acuerdo con el programa pero deberá de haber transparencia en la recaudación de recursos y la aplicación de los mismos.

“Va a ser en una aplicación de forma virtual, no habrá parquímetros en físico. Lo que sí es que pedí es que se transparentara el uso del recurso cuánto se va a recaudar”, comentó el regidor por el PT.

En una reunión realizada por autoridades se les explicó que dentro de la aplicación se podrá conocer el monto recaudado, indicó.

Según información brindada en la reunión, expuso que el servicio es contratado, por lo que no se solicitó la aprobación del Cabildo de Hermosillo.