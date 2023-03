Nombran Sergio Maldonado al gimnasio de la Nacameri entre aplausos y de manera unánime

HERMOSILLO, Sonora.- De manera unánime y acompañada de una ronda de aplausos, la propuesta de nombrar como Sergio Maldonado Cota al gimnasio de la Unidad Deportiva Nacameri fue aprobada este martes por el Cabildo de Hermosillo.

Una vez leído el punto y de exponer una corta reseña del profesor de basquetbol por parte del regidor Héctor Robles, la iniciativa fue votada a favor por parte de todos los asistentes a la sesión, lo cual oficializó el nombramiento propuesto por un grupo de ex alumnos y amigos de Maldonado Cota.

“Para mí fue una sorpresa, porque realmente no sabía nada, nosotros estábamos con nuestra línea de trabajo. Cuando me informaron me sorprendió todo esto, pero fue una super agradable sorpresa, sobre todo viniendo de gente muy identificada con nosotros, como alumnos, amigos y familia.

El gimnasio de Nacameri fue renombrado como Sergio Maldonado de manera unánime.

“Les doy gracias repetidamente, porque son parte fundamental de esto que está sucediendo ahorita”, comentó el profesor Sergio Maldonado Cota.

Acompañan a Sergio Maldonado en Cabildo de Hermosillo

Durante la sesión también estuvieron presentes Roberto Cárdenas, Julio César Acuña, Luis Leyva, David Palafox y Jesús Enríquez, quienes acompañaron al profesor como los principales promotores de la iniciativa.

“Éramos un grupo de cerca de nueve ex jugadores, alumnos del profesor Sergio Maldonado, que decidimos que fuera en vida este homenaje; exponencialmente se fueron integrando otras generaciones.

“Se adhirieron otros jugadores de Cananea, Nogales, Hermosillo, Guadalajara, algunos que viven en Estados Unidos. Tratamos de que fuera muy rápido, ya que se lo merece el profesor. Somos un grupo de cerca de 200 jugadores de diferentes generaciones los que propusimos este nombramiento al señor alcalde”, señaló el también integrante del Salón de la Fama del Deportista Sonorense, Roberto Cárdenas.

Los regidores aprobaron la propuesta de manera unánime.

El legado del profesor

Todavía en pleno uso de sus facultades, Sergio Maldonado Cota sigue de manera activa en el basquetbol de Hermosillo y Sonora, siendo incluso el director del tradicional Torneo Navideño que año con año organiza junto a EL IMPARCIAL.

“Nosotros somos de Cananea, de una dinastía de basquetbolistas. El profesor Sergio Maldonado se trajo a jugar a mis hermanos mayores, a Francisco y Martín, al Colegio Regis; y posteriormente a mí también.

“El profesor nos ha apoyado a cientos de niños y niñas a estar en contacto con el basquetbol, y a través del basquetbol conseguir oportunidades como becas, como ser personas de bien”, añadió el también integrante del Salón de la Fama del Deportista Sonorense, Julio Acuña.

Será en los próximos días cuando se devele una placa con el nombre Sergio Maldonado Cota en el gimnasio de la Unidad Deportiva Nacameri, en ceremonia donde probablemente se darán cita decenas de ex alumnos y actuales pupilos.

“Yo creo que es el momento indicado para reconocer una trayectoria ejemplar, una trayectoria de mucho esfuerzo en aquellos tiempos cuando empezó a tener sus primeros campeonatos. Eso lo llevó a ir perfeccionando siempre su forma de trabajar.

“Él siempre fue de la vieja escuela, rígido, duro, con sus alumnos y con él mismo; al final de cuentas sus alumnos entienden que lo hacía por un bien final, donde ese esfuerzo que aplicábamos en la cancha lo aplicamos en nuestra vida diaria”, agregó Luis Leyva.

Sergio Maldonado cuenta con 73 años de trayectoria en el basquetbol mexicano, donde logró múltiples campeonatos nacionales como jugador y entrenador, además de impartir clínicas en Hermosillo desde hace 47 años.