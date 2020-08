“Nomas” crea sombreros artesanales

HERMOSILLO, Sonora.- Para honrar el recuerdo de su madre y poder ayudar a su esposo económicamente, Luz María Rocha Méndez decidió emprender el proyecto que había deseado toda su vida: La creación de sombreros artesanales pintados a mano.

La mujer de 40 años explicó que desde pequeña siempre disfrutó de la pintura y el arte, y aunque siempre quiso dedicarse a eso, el miedo, la vergüenza o la inseguridad la alejaban de ese camino.

Su madre, Sandra Luz, siempre disfrutaba verla pintar y le insistía que siguiera sus sueños, pero Luz tenía miedo de fracasar en el intento.

No fue hasta hace una semana, 2 años después de que su mamá partiera, que decidió armarse de valor e intentarlo, emprendiendo con el apoyo de su esposo un negocio de sombreros de palma pintados a mano, al cual llamó “Nomas”.

Antes de que mi mamá falleciera sufrió un infarto cerebral, después de eso la única palabra que dijo por meses fue ‘nomas’ por eso decidí llamar así a la página”.

LO INTENTA

“Debido a la contingencia, la economía en casa ha bajado, yo quería ayudar a mi esposo y él me dio la idea de hacer esto, porque he mirado en facebook y redes sociales este tipo de trabajos y siempre me había interesado intentarlo”, contó.

“El primero que hice fue inspirado en mi mamá, porque ella siempre me decía que trabajara, que hiciera lo que me gustaba y nunca lo realice por miedo, por vergüenza, por no querer arriesgarme.

“Me di cuenta que si no funcionaba tampoco era el fin del mundo”, expresó con nostalgia.

Y SE VAN HASTA MICHIGAN



Afortunadamente desde que lanzó el proyecto a redes, todos sus amigos y conocidos la apoyaron y de un día a otro ya tenía un pedido mayor a 15 sombreros, para personas de Sonoyta, Hermosillo e incluso Estados Unidos.

“Ayer me llegó mi pedido de sombreros y dibujé tres a mi creatividad, lo subimos a Instagram y ya tengo 15 pedidos hechos, unos son para gente de aquí de Sonoyta, otros para Hermosillo, Tucson, Phoenix, incluso uno va hasta Michigan”, dijo emocionada.

Todos los sombreros tienen un costo general de 500 pesos y Luz María los pinta totalmente a mano, con el diseño que la persona solicite, e incluso, mencionó, los puede personalizar con el nombre o frase que deseen.

Los interesados en apoyar y adquirir un sombrero con Luz María, pueden entrar a página de instagram “nomas.acc13” o bien mandar un whatssap al teléfono 651 513 0303 para realizar el pedido.