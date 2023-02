Nogales: La música unió y enamoró a Carolina y Ricardo

NOGALES.- María Carolina López y Ricardo González se conocieron y enamoraron gracias al vínculo de la música. En la actualidad viven felizmente casados y tienen dos niñas que heredaron su talento y amor por esta actividad.

Ricardo, quien es maestro de violín en el Imfoculta, narra que conoció a María Carolina cuando fue a tomar clases, hace alrededor de 13 años. Después ella salió y ya no se volvieron a ver hasta que coincidieron en otro curso, en el Centro Juvenil Dom Bosco, varios años después.

Desde entonces se miraban con más frecuencia y después que terminó el curso, un día se animó a invitarla a comer, a través de un mensaje telefónico. No le contestaba. Insistió. Ella le dijo que sí, pero hasta después de varias semanas. Ahí empezaron a tratarse “con otros ojos”, expresó.

“El caso es que pasó otro largo tiempo y fue que, después de 8 años de conocerla me animé a decirle lo que sentía por ella. Tenía miedo que me dijera que no o que estuviera confundida por la forma en que nos conocimos. Se me hacía un nudo en la boca del estómago”, reveló, emitiendo una sonrisa nerviosa.

¿Ya tienes listos los regalos para este 14 de febrero?, se le preguntó, “pues sí, los regalos están listos para mi esposa y las niñas, pero no podremos festejar al cien porque tanto Carolina como yo, tenemos trabajo ese día (hoy)”, contestó.

“Ella por un lado y yo por otro, pero lo bueno que otro día después nos la pasamos todos juntos. Lo que te puedo decir es que el amor a la música, gracias a Dios, nos dio la oportunidad de conocernos, tratarnos, enamorarnos y casarnos”, externó.

En la actualidad, Ricardo continúa dando clases de violín en el Imfoculta y alterna su profesión como integrante de un mariachi, desde hace más de 20 años, en eventos y presentaciones artísticas.

Ella, quien además de violinista es cantante y dueña de una privilegiada voz, tiene casi dos años de haber ingresado a otro mariachi (de un tío de Ricardo) y ocasionalmente convergen y participan juntos.

En ocasiones, María Carolina y Ricardo, acompañados de su hija más pequeña, Elizabeth, de 4 años de edad, que ya toca el violín, participan juntos en eventos diurnos.