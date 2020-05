Noé Robles está listo para peleas grandes.

Dar el salto a las peleas de mayor envergadura está en los planes del hermosillense Noé Robles, quien siente que tiene toda la capacidad para poder cumplir las metas que se ponga.

Con marca de 23-1 y una sólida carrera, el sonorense sabe que tiene que empezar a subir los escalones importantes en el pugilismo nacional y mundial.

Yo creo que estoy a punto de que me lleguen buenas peleas, peleas internacionales que me den un nombre en la división y que me catapulten a las peleas de eliminatoria y con el favor de Dios a las de campeonato mundial”, dijo.