No todo Badabun expone infieles

HERMOSILLO, Sonora.- En redes sociales varios hermosillenses publicaron imágenes de la camioneta del canal Badabun mientras recorría las calles de la ciudad. Muchos supusieron que podría tratarse de la producción del programa “Exponiendo Infieles” donde la conductora Lizbeth Rodríguez busca parejas para revisar sus celulares y comprobar su fidelidad.

Pero los conductores Leo & Bryan tranquilizaron a la comunidad sonorense y revelaron ser ellos quienes han estado de visita en Hermosillo como parte de la sección que manejan en el canal de Youtube.

“Badabun no es sólo una plataforma que expone infieles. Nosotros somos una sección de muchas que hay ahí. La camioneta de Badabun que vieron estas semanas éramos nosotros. Hay que entender que esta es una network (canal) de Youtube y dentro de ella hay diferentes series y programas. No todo Televisa es ‘La Rosa de Guadalupe’ y no todo Badabun es ‘Exponiendo Infieles’”, dijo Bryan Romero en exclusiva para EL IMPARCIAL.

Los dos conductores son famosos en Badabun por recorrer las escuelas secundarias de las ciudades y poner a prueba el conocimiento de los estudiantes; aquel que contesta todas las preguntas es recompensado con un iphone.

“Tenemos un año con este formato y se han dado 12 iphones en total. Vimos muy buenos resultados de los niños que ahora quieren aprender. Y no solamente en las escuelas. A mí me pasa demasiado que voy al súper y me topo a una mamá que me dice que sus hijos que se la pasan estudiando porque sueñan con que visitemos su escuela. Estamos entreteniendo y educando a los niños, porque es muy difícil llegar a ellos y más hacer que estudien y nos funcionó de una forma muy positiva”, compartió Leo Osuna para EL IMPARCIAL.



Hay una ganadora de Hermosillo

Leo y Bryan se dijeron impresionados con los estudiantes de Hermosillo que llegaron a las etapas más difíciles de su desafío, pero sólo una jovencita logró contestar todas las preguntas y llevarse un iphone a casa.

“Yo quedé algo conmocionado porque la niña que se llevó el teléfono es de una escuela que le dicen ‘La Prevo’ (Secundaria Técnica No. 1). Resulta que la pregunta final que yo hice fue que mencionara las maravillas del mundo antiguo y no había sido liberada al público. Me las dijo toda y me dejó la impresión de que Hermosillo está más preparado”, comentó Bryan.

“También hay que recalcar que las diferentes secundarias a las que hemos ido también han llegado muy lejos, eso es llegar a la cuarta pregunta de 5. En todas tienen un muy buen nivel, pero ‘La Prevo’ fue la que se llevó el iphone. Majo Álvarez fue la única que contestó todas las preguntas”, agregó Leo.

¡Asiste al Meet & Greet!

Leo y Bryan invitan a los fans de Hermosillo a su exclusivo Meet & Greet el sábado 12 de octubre.

“Vamos a hacer una convivencia en un evento completamente familiar. Nos tomaremos muchas fotos, regalaremos camisetas autografiadas, pasaremos un buen rato con ustedes”, dijo Leo.

Horario: De 14:00 a 20:00 horas

Lugar: NOVA (Concepción L de Soria #93, esquina con Av. Hermenegildo Rangel Lugo, colonia Centro).

Preventa: Discos y Novedades, La Onda Latina, Holiday Inn (Blvd Kino), Todo para tu celular (Soriana Progreso), Auditorio INAM y www.xticket.mx

Evento para toda la familia.

FRASE

“Queremos que la gente tenga muy en claro que hay distinciones y no todo el canal se dedica a quitarte el celular; nosotros te lo damos”,

Bryan Romero,

Conductor de Badabun.

NUMERALÍAS

3 semanas permanecieron en Hermosillo

11 escuelas recorrieron en Hermosillo

1 estudiante ganó el iphone

12 de octubre es el meet & greet