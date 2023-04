¡No se lo pierda! Artistas de cinco países despliegan su talento en la pista de circo de la ExpoGan 2023

HERMOSILLO, Sonora.- Con un reparto de 18 artistas provenientes de todas partes del mundo, la ExpoGan ofrece el espectáculo de circo “The Greatest Circus Show” a las familias hermosillenses.

El espectáculo, que combina artes escénicas con elementos circenses, presenta intérpretes provenientes de México, Venezuela, Argentina, Perú y Kenya, con hasta 20 años de carrera artística en sus respectivos ramos.

Bélgica Bells, productora del show, indicó que hay numerosas disciplinas dentro del acto, tales como circo contemporáneo y tradicional, patinaje acrobático, danza argentina malambo, caminata en zancos, malabares, acrobacia aérea en cuerda lisa y breakdance.

De acuerdo con la productora, esta puesta en escena se creó antes de la pandemia, cuando los espectáculos circenses se vieron en la necesidad de hacer cambios y el objetivo principal es evocar el sentimiento de nostalgia que las familias sentían al ir al circo.

Damián Víctor Ramírez, de 6 años, dijo haber disfrutado de todo el show, pero especialmente de la presentación del payaso, quien lo eligió de entre el público para hacer una demostración de malabarismo con equilibrio de plato.

Me gustó más el payaso, me llamó la atención porque me llevó al escenario y era divertido porque le pegaban y se caía mucho”, narró.