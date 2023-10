No pesa a Ramón Mendoza tercera base de Naranjeros

HERMOSILLO, SON.- Aunque sólo ha alineado una vez en la tercera base durante la actual temporada, el joven Ramón Mendoza afirmó que no le pesa en lo más mínimo la posición y que buscará ganarse el puesto en su cuarto año con Naranjeros de Hermosillo.

Por delante tiene a un experimentado jugador como lo es el también tijuanense Agustín Murillo, sin embargo el prospecto de los Cardenales de San Luis ya demostró que puede cubrir la esquina caliente durante 23 encuentros de la campaña anterior.

“Yo toda mi vida he sido tercera base, de hecho cuando me firmaron lo hicieron como tercera base, pero ya después van saliendo oportunidades y me abrieron la oportunidad en segunda y después en el short. En Estados Unidos he jugado variado últimamente y la verdad me siento muy contento de jugar cualquier posición de esas.