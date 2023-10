“No hay edad límite” para lograr objetivos: Javier Santaolalla

HERMOSILLO, Sonora.- “Debemos aprender a ser pacientes con uno mismo, y no dejarnos desbordar por la presión social”, aconsejó el divulgador científico Javier Santaolalla a la juventud, pues les aseguró que para lograr sus sueños “el tiempo es relativo”, y solo es necesario seguirse moviendo.

Soy muy empático con ese sentimiento adolescente de estar perdido, de no saber lo que te depara la vida, y una de las cosas que quiero transmitir es la paciencia, porque el momento de descubrirlo llega, y no sabes cuando va a suceder eso, pero no hay una edad en que estemos demasiado viejos para algo.