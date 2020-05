No habrá servicio de recolección de basura este 5 de mayo

HERMOSILLO, Sonora.- El próximo 05 de mayo el servicio de recolección será suspendido, anunció Norberto Barraza Almazán.

El titular de Servicios Públicos Municipales indicó que se tomó esta decisión para prevenir los contagios por Covid-19.

"Por la situación que estamos pasando no vamos a pasar hoy y el 05 de mayo, por eso pedimos a la gente guardar su basura", comentó.

Por ello, detalló que continuarán instalados los tres contenedores ubicados en Panteón Yáñez, estacionamiento del Estadio Héctor Espino y en las antiguas instalaciones de VH Plaza Sur.

"Debemos ser precavidos de no tirar la basura donde no debe de ser por esta situación no habrá recolección", dijo.