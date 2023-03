No dejarán que crezca criminalidad en Hermosillo: FGR

HERMOSILLO, Sonora.- Tras los hechos violentos que se registraron el fin de semana en Hermosillo, las fuerzas federales implementaron acciones coordinadas para evitar que en Hermosillo aumente la criminalidad como en Caborca, San Luis Río Colorado, Cajeme y Guaymas, reveló Francisco Sergio Méndez, delegado en Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR).

Aquí no puede entrar eso, aquí no está permitido entrar eso, que entre la alta criminalidad aquí, estamos tranquilos, Hermosillo está tranquilo y va a seguir tranquilo, de eso no tengan la menor duda”, puntualizó.