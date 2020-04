Niños extrañan ir a la escuela y a sus abuelitos

HERMOSILLO, Sonora.- La escuela, los amigos, visitar a los primos y los abuelitos es lo que más extrañan los niños en estos días de cuarentena, a causa del coronavirus.



En un sondeo realizado con el permiso de sus padres algunos menores hablaron de lo que han hecho desde el pasado 16 de marzo han permanecido en sus casas.



Desayunar, ver en televisión los programas educativos, ayudar en los quehaceres del hogar y jugar con sus hermanos han sido algunas de las actividades que ha hecho José, de 7 años de edad.



“No sé... tengo ganas de salir, pero no podemos, quiero salir a la playa, pero está cerrada”, expresa.



José dice que para no aburrirse tanto también pasa el tiempo jugando videojuegos y ve películas.



“Estoy triste porque extraño ir con mis primos, mis abuelos, ir a la escuela con mis compañeros, ir a Catedral y otras partes”, señala Dania, una niña de 6 años.



Ell pasa sus días junto a su hermano Andrés y su madre se ha encargado de cuidarlos y no han salido.



Élmer, de 11 años, se ha sentido bien en casa, platica que se ha entretenido con los juguetes y dispositivos en Internet, los cuales también los usa para realizar tareas.



Los niños están conscientes de que este aislamiento social es por su bien y que es temporal, ya que sus padres les han explicado lo que ocurre y cuál es la importancia de quedarse en casa.



¿QUÉ ACONSEJA EXPERTA?



Para la sicóloga María Paloma Murillo Solís el ambiente en casa es muy importante porque si ven en sus padres preocupación o síntomas de angustia es algo que el niño también lo va a resentir y señaló la importancia de crear rutinas en el hogar.



Los niños pueden mostrar irritabilidad, mal humor y llorar, o ser más traviesos de lo normal por eso, señala, los padres deben de platicar a diario sobre cómo se sienten y convivir con ellos.