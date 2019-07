Necesita donadores de sangre para que continúe su tratamiento

HERMOSILLO, Sonora.- Para poder continuar con su tratamiento contra la insuficiencia renal, el señor Marco Antonio Álvarez Bustamante requiere constantemente de transfusiones sanguíneas y de plaquetas, por lo que pide el apoyo de la comunidad.



Desde hace varios meses, el vecino de La Cholla ha sido tratado en la clínica 14 del Seguro Social, y aunque lo han apoyado con las transfusiones necesarias, actualmente debe ocho unidades y requiere reponerlas para futuros tratamiento.



"Debo ocho unidades de plaquetas y el Seguro no me quiere apoyar porque debo mucho, necesito reponerlas para que me puedan poner más, ahorita no he usado", dijo.



Marco Antonio expresó que quienes deseen apoyarlo pueden acudir a la clínica 2 del IMSS, ubicado en la calle Juárez, donde con su nombre pueden donar o ponerse en contacto con él al teléfono 66 21 04 30 00.