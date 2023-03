Navojoa: Ricardo recibe trágica noticia mientras jugaba béisbol, su hermana había muerto en un accidente

NAVOJOA.- Ese domingo parecía una mañana normal, Ricardo Yocupicio se encontraba jugando beisbol cuando recibió la noticia de que su hermana Esther Alicia y su cuñado Rigoberto, junto a cuatro personas más, habían muerto en un accidente.

Yo estaba jugando y me habló un compañero y me dijo: ‘Tienes que ser fuerte’, sí claro le respondí pensando en que se refería a que había que ganar el juego”, narró el originario de la comunidad Los Buayums, “ya me llamó un familiar y me dijo que fuera (al lugar del accidente)”.