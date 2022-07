Narra Luis Gerardo cómo rescató a niño de sieteaños en canal de la colonia La Cholla

HERMOSILLO, Sonora.- “Mi hijo no sólo rescató al niño del agua sino que desde que nació, rescató mi vida”, expresó Cristina Gómez Miranda, madre del joven de 16 años de edad, que le salvó la vida a un niño de 7 años cuando se ahogaba en un canal de la colonia La Cholla.

Fue en la tarde del pasado martes cuando Luis Gerardo se encontraba cerca del canal de desagüe ubicado sobre el bulevar Perimetral Norte y calle Peral, y escuchó en un grito su nombre, en el que le avisaban que un niño se estaba ahogando.

Una de las señoritas que estaba ahí me gritó: ‘Gerardo, se está ahogando un niño’, entonces, me quité los ‘crocs’, salí corriendo y me tiré al arroyo por el morrito. La ventaja que yo tenía es que yo sé nadar, estuve en clases de natación. “Todos pensarán que la corriente estaba grande y que por eso se llevó al morrito, pero así como se pudo haberlo llevado, pude haber dado un paso en falso y me lleva; la corriente estaba muy fuerte, hasta para mí”, relató.