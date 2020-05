Naranjeros no ha definido futuro de Vinicio Castilla como mánager

HERMOSILLO, Sonora - El banquillo de Naranjeros de Hermosillo aún no tiene futuro definido, pues hasta el momento no hay nada oficial acerca de la salida de Vinicio Castilla, indicó el gerente del club, Juan Aguirre.

A través de redes sociales de la página Beisbol Puro, se publicó una declaración de Vinicio Castilla que dice que está fuera del club desde el pasado 14 de abril, pero Aguirre Contreras indicó que era algo en lo que no estaban enfocados por el momento.

“Nosotros no hemos dado ninguna información, estamos analizando la situación, estamos viendo las cosas de la temporada, no creo que sea un punto tan urgente eso, por la contingencia de salud todos se detuvo, hay que ver el informe del trabajo de Vinny, el análisis.

“A lo mejor se da de un momento a otro (la salida de Vinicio) pero nadie del club ha dado ninguna información ni nada. Tengo entendido que sí hubo una plática con él, pero hasta ahí. No quiero decir que sea falso lo que dice Vinicio, pero mientras no sea oficial no podemos decir nada”, explicó.

Además, confirmó que Castilla sigue siendo el timonel mientras que el club no haga el anuncio de que el oaxaqueño está fuera, ya que terminó la campaña anterior con el club.