Nace un nuevo proyecto vertical

HERMOSILLO, Sonora.- No es sólo un nuevo edificio de departamentos en la ciudad. El proyecto Kyo Hexus Vida 3D tiene el compromiso de generar comunidad mediante un desarrollo integral de viviendas que, a su vez, aportarán dinamismo a Hermosillo.



"No sólo queremos construir un proyecto vertical, queremos revolucionar la forma de vivir en la ciudad, la forma de hacer desarrollos habitacionales, desarrollos integrales que aportan mucho a la ciudad", expresó Jaime Félix Gándara.



El director de la empresa Construvisión que junto con la compañía Koinox serán las encargadas de la edificación del complejo inmobiliario, expresó que Kyo Hexus Vida 3D es un proyecto vertical conformado por cuatro torres de trece niveles cada una.



Ayer los directivos, acompañados de los 17 socios confirmados del proyecto, colocaron la primera piedra de lo que será el primer edificio que constará de 119 departamentos de lujo en una superficie de construcción de 15 mil metros cuadrados.



LOS DETALLES



El plan completo de Kyo Hexus Vida 3D, detalló Félix Gándara, consta de más de 400 departamentos cuyos precios fluctúan entre los 2 millones 600 mil pesos hasta los 5 millones de pesos y tendrá también 4 mil metros cuadrados de área comercial.



"Tenemos más de 20 amenidades en el lugar, hay penthouses, departamentos con jardines, con balcones, de una a tres recámaras, vamos muy enfocados a las familias que van iniciando y a las que tienen hijos jóvenes", resaltó.



El edificio contará con atractivos como espacios de trabajo compartidos (coworking), salones de juegos, gimnasio y accesos controlados.



"Iniciamos la preventa en marzo y hoy que ya tenemos todos los permisos de construcción y todo en orden, estamos dando por iniciada la etapa de ejecución del proyecto", afirmó.



LA PRIMERA PIEDRA



La colocación de la primera piedra estuvo a cargo de las señoras Marcela Gándara de Félix y Beatriz Bloch de Félix, así como Benjamín Díaz Name, director general de la inmobiliaria Koinox.



El presbítero Edmundo Cruz, de la Parroquia San Juan Capistrano fue el encargado de bendecir el proyecto quien junto con los presentes imploró la ayuda de Dios para que la construcción concluya con éxito.