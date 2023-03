¡Muy buen Sazón! Martha ofrece gorditas laguneras casa por casa en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Por las ganas de superarse y salir adelante, Martha Angélica Cristerna Domínguez decidió emprender un pequeño negocio de venta de “Gorditas Laguneras”, y en muy poco tiempo ha generado una larga lista de clientes al Sur de Hermosillo.

Martha Angélica, de 29 años de edad, es originaria de Torreón, Coahuila, uno de los seis municipios situados en la región a la que geográficamente se le conoce como “La Comarca Lagunera” o “La Laguna”.

En su ciudad natal fue donde conoció a Manuel Juárez Ibarra, con quien contrajo matrimonio hace 15 años y procreó dos hijos, quienes actualmente tienen 7 y 12 años y también forman parte de su negocio, comentó la joven.

Soy originaria de Torreón, Coahuila, tengo tres meses (viviendo) aquí, en Hermosillo y mi trabajo es gracias a mi suegra (Paulina), tuve una gran maestra, porque ella tenía un negocio de gorditas en Torreón y duró 28 años en él”, indicó.

Por motivos de salud, Paulina, la suegra de Angélica, tuvo que abandonar su negocio en el que ofrecía a la venta gorditas, uno de los platillos típicos de esa región del País, que consiste en una tortilla “gordita” de harina, rellena con diferentes tipos de guisos.

SE HACE CARGO

El guiso más típico es el asado verde y el asado rojo,

que es carne de puerco cocinado

en una salsa de chile jalapeño

y chile de árbol (verde) o chile colorado (rojo),

además del picadillo, chicharrón de res y de rajas.

Angélica destacó que tuvo que hacerse cargo del negocio de su suegra cuando ella se enfermó y no pudo más con el trabajo, así que puso en práctica todos los conocimientos de quien considera “una gran maestra”.

Pero hace tres meses, Angélica y su familia tuvieron que mudarse a Hermosillo a causa del trabajo de su esposo, quien labora en una empresa ubicada en el Parque Industrial Sur, en el rango automotriz.

Martha Angélica Cristerna confesó ser una mujer trabajadora y no le gusta quedarse sin hacer nada, y con el afán de ayudar a su esposo en el hogar, decidió poner en marcha sus conocimientos y vender aquel platillo que le quedaba tan bueno y del cual todos se “chupan los dedos”.

“Pues ya me vine para acá y aquí fue donde empecé a hacer las gorditas porque primero mi esposo empezó a hacerme propaganda en su trabajo y pues yo dije: ‘Bueno, pues me voy a animar a hacerlas, a ver qué tal’.

“Primero me di a conocer en su empresa, pero después me vine a mi casa, empecé con el negocio ahí y como vi que no había resultado, le dije a mi esposo: ‘¿Sabes qué? Hay que salir a la calle’, y como siempre he tenido el apoyo de él, salió conmigo a la calle a vender”, externó.

Es así como de lunes a viernes, a partir de las 08:00 horas, se le puede encontrar a Angélica vendiendo sus “Gorditas Laguneras” por toda una ruta de poco más de 3 kilómetros, pues camina de ida y vuelta, desde el bulevar Jaudiel Zamorano hasta la calle Xolotl, en la colonia Altares.

Jalando su pequeño carrito azul, Angélica visita cada hogar y comercio que se encuentra por la ruta, donde ya es conocida por muchos.

La gente está encantada, la verdad, porque es algo diferente a lo de aquí se come y no es muy común ver estos platillos, principalmente los asados, que es lo que más se vende: El asado verde y también las rajas, que son rajas de chile verde con crema y elote”, detalló.

A MADRUGAR

Entre 70 y 80 gorditas laguneras prepara diariamente la torreonense, pero desde un día antes deja listo algunos ingredientes de los platillos y al otro día, desde las 05:00 de la mañana, termina los guisos y prepara la masa para las gorditas.

Reveló que cuando tiene pedidos más grandes llega a preparar más de 100 gorditas y rara vez se le quedan, pues los que ya las han probado, saben que su sazón está 100% garantizado.

¿SE LE ANTOJAN?

