Mujeres rompiendo barreras: María del Carmen emprendió su negocio hace 20 años y ahora brinda empleos, “Todas podemos salir adelante”, dice

HERMOSILLO, Sonora.- La lucha, la perseverancia y las ganas de sacar adelante a su familia, lograron que María del Carmen González García alcanzara el éxito tras emprender su pequeño negocio de venta de tacos dorados que se convirtió en una cenaduría que lleva más de 20 años.

Se trata de la “Cenaduría Mela”, en honor al alias por el cual todos la conocen, donde la mayoría de sus empleados son mujeres.

Platicó que emprendió su negocio por la necesidad, luego de que su esposo Guillermo, con quien lleva 45 años, se fuera a Estados Unidos en busca de trabajo. En ese encontes sus hijos Guillermo y César eran estudiantes.

“La necesidad, porque mi esposo se había ido al otro lado, mis hijos estaban, uno en la secundaria y el otro en la prepa, yo estaba sin trabajo y tenía que buscar qué hacer. Anduve buscando cómo le hacía, qué hacía.

Mi Dios me iluminó, no cabe duda”, destacó, “porque yo me acuerdo tan bien que fui a la Iglesia y desesperada le dije: ‘Señor, ilumíname y ayúdame por favor, a ver qué puedo hacer para sacar adelante a mi familia, me pongo en tus manos’, y casi como un flashazo (se me ocurrió) y ahí empecé”.

INSPIRADA POR OTRAS MUJERES

María del Carmen González recordó que una de las mujeres que la inspiraron para emprender su negocio, además de su mamá, fue María Guadalupe, quien vende los famosos “tacos de nada”, muy cerca de la Capilla del Carmen a donde fue a pedir a Dios que la ayudara salir adelante.

Oía mucho de la señora que vende los taquitos cerca de la Capilla del Carmen y decía yo: ‘Bueno, pues por qué tanta gente, qué tiene… algo, algo ha de saber rico’… mi mamá, toda la vida fue cocinera, guisaba, tenía su restaurancito y pues poco a poco ella también empezó a salir adelante.

“Ahí fue cuando dije: ‘Bueno, pues lo que me enseñó mi mamá es la comida, lo que puedo hacer es comida’, y empecé con taquitos dorados, con puros taquitos dorados empecé a vender en mi casa”, dijo.

Para emprender un negocio se necesitaba una inversión y en ese momento ella no tenía la posibilidad y la esposa de su cuñado, Elena Venegas de Villegas, le brindó su apoyo incondicional y eso es algo que aseguró, jamás podrá olvidar.

Inició con su venta de tacos dorados a base de papa, tortilla, repollo y salsa, por fuera de su casa, con el sazón heredado por su mamá Maximina García, “Chemina”, que hizo que sus clientes volvieran y los convirtieran en sus favoritos.

“Le gustó a la gente y ya empecé a tener problemas con los vecinos y dije: ‘Tengo que buscar dónde irme porque ya no era apto estar ahí, y un 15 de septiembre (2003) mi suegra me dijo: ‘¿Por qué no se vienen para acá? Les presto la cochera para que el 15 de septiembre vengan y vendan los taquitos’.

Pues sí, empecé aquí con una mesita chiquitita y un anafre, así empecé ese 15 de septiembre y desde ese día hasta la fecha, ya tengo 20 años aquí. Para eso, mi esposo había venido y vio que necesitaba ayuda, y se vino, aquí empezamos los dos”, indicó.

EMPLEA A MUJERES

Tras el éxito de la venta de tacos dorados a los que llamó “Taquitos Mela”, María del Carmen y su esposo tuvieron que ampliar el menú y comenzar a vender otro tipo de platillos, a petición de los clientes y se vio en la necesidad de contratar a más personal.

Contó que le brinda trabajo a cinco mujeres, quienes tienen a su lado varios años; incluso, una de ellas tiene más de 15 años, además del apoyo que recibe de sus dos hijos, su hermano y uno de sus sobrinos.

Yo empecé a cocinar, pero ahora las mismas empleadas me ayudan, ellas cocinan, usan mis recetas y cada una ha ido aportando algo. Lo que yo no sabía hacer, otra sí lo sabía y así. Empezamos como Taquitos Mela, luego se mandó a hacer el rótulo, porque como en la noche también vendemos cenas, se cambió a Cenaduría Mela”, comentó.

La clave para lograr tus sueños, expresó Mela, es nunca darse por vencido y luchar por lo que se quiere, y aconsejó a las mujeres que como ella están en la misma situación en al que se encontraba hace 20 años, que exploten sus talentos y no se dejen vencer.

“Primero que nada les diría que no se dieran por vencidas. Los tiempos de mi Dios son perfectos y él sabrá qué hacer, pero que no se amedrenten, que no les de miedo las cosas. Poco a poco, pero ellas pueden salir adelante, si no es con la comida, es con lo que sepan hacer.

No se acobarden ni tengan miedo a nada, todas podemos salir adelante”, afirmó, “de alguna u otra forma, pero podremos salir adelante, si se quiere”.

¿CUÁL ES SU MENÚ?

El giro del negocio es de antojitos mexicanos, entre ellos:

Chimichangas, gorditas, tostadas, gallina pinta, cocido, menudo, pozole, chiles rellenos, barbacoa, cochinita, chicharrón en salsa verde y los taquitos dorados.

PLATILLOS FAVORITOS DE LOS CLIENTES: