Mujeres rompiendo barreras: Francisca estudia con su hijo para verlo graduarse ¡con honores!

HERMOSILLO, Sonora.- El inmenso amor que Francisca Salazar López tiene por su hijo Armando la alentó a jamás darse por vencida y apoyarlo en cumplir sus sueños de convertirse en un profesional en Cultura Física y Deporte, quien tiene una discapacidad derivada de un tumor cerebral.

Armando es el mayor de tres hijos que tengo, tengo dos hijas más, ya están grandes, pero son menores que él. Cuando yo me embaracé de Armando me dio muchísimo gusto porque fue un hijo muy deseado y quería que fuera hombre, el primero, y aquí está este hombrote”, expresó.

Panchita, como le dicen las personas de cariño, recordó aquella tarde cuando su hijo había salido a correr, ya que desde niño siempre le gustaron los deportes y repentinamente sufrió un derrame cerebral.

“A la edad de 17 años le dio un derrame cerebral. Se fue a correr, andaba corriendo cuando le pasó eso y a partir de ahí quedó afectado del lado izquierdo. La enfermedad de él es un angioma cavernoso en el tallo del cerebro.

“Fue operado en Phoenix, porque aquí no había los medios ni el médico para entrar a esa área del cerebro; lo operaron en el 2010 y en el 2012, él me comentó por primera vez que quería entrar a la universidad”, recordó.

Durante ocho años, Panchita acompañó a su hijo Armando al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), donde recibió terapias para poder recuperar su movilidad, ya que la había perdido casi por completo.

Pero durante todos esos años de lucha y esfuerzo para poder recuperarse, Armando siempre tuvo en la mente que quería ser profesor de Educación Física y al pedirle a su mamá que lo ayudara a ingresar a la universidad, no dudó en apoyarlo.

“En ese momento que me dijo nos vinimos mi hija y yo a hablar con la coordinadora, le planteamos la situación de él y me dice: ‘Que haga el examen y dependiendo, pues ya veremos’”, comentó.

Durante un mes, Panchita y su hijo estudiaron día y noche para que pudiera presentar su examen de admisión de la licenciatura de Cultura Física y Deporte de la Universidad de Sonora, donde finalmente fue aceptado después de su excelente desempeño académico.

La verdad, yo no me había preparado para venir con él porque dije: ‘Tiene ocho años sin estudiar, pues a lo mejor y no queda’, pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que sí quedó en la licenciatura. Pues andábamos bien contentos a las 12:00 de la noche viendo los resultados, ya vimos que quedó y pues bien emocionados”, externó.