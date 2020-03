Mujeres entregan documento en el Congreso para que sociedad se una a paro feminista

HERMOSILLO, Sonora.- Entrega grupo de mujeres un documento en el Congreso del Estado para exhortar a la sociedad a apoyar #UnDíaSinNosotras, pues es un sentimiento genuino el de sentirse seguras.

Ana Gabriela Fernandez de Castro,manifestó que los grupos radicales han dejado al descubierto las intenciones qué hay detrás del movimiento el próximo 9 de marzo.

“Tienen como intención pues manifestarse sobre el aborto, dentro de los supuestos derechos de la mujer.

“Nosotras como representación de las mujeres mexicanas queremos dejar en claro que estamos en contra de la violencia contra la mujer, pero lo que no queremos que este movimiento se use para causas ideológicas como solicitar el aborto”, recalcó



El grupo de mujeres espera que la marcha programada el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer no se torne violenta.

“A veces hay manifestaciones donde hacen actos violento para pedir no violencia, lo cual es algo incongruente, no queremos que se utilice este movimiento para generar odio en contra de los hombres por el simple hecho de ser hombres.

“Este es un movimiento que no debe de dividir, al contrario, debe de unir a la sociedad por la verdadera seguridad de todos y todas desde el vientre materno porque el aborto también es una forma de violencia y grupos feministas piden no violencia, sin embargo piden la violencia con el aborto”, destacó.

Fernandez de Castro dijo que lo que sí quieren es que el paro el 9 de marzo sea para que se refleje lo importante que la mujer en la socieda.

“Queremos sentirnos seguras y respetadas en nuestros ámbito laboral y en nuestras familias”, señaló.

El documento que entregaron el grupo de mujeres fue directamente a la Comisión sede Igualdad, en donde esperan que los legisladores hagan o modifiquen leyes a favor de la mujer y encontrar del maltrató hacia ellas.