Mujer con discapacidad pide ayuda para pagar su recibo de luz: adeuda 2 mil 400 pesos

HERMOSILLO.- Debido a su discapacidad visual y falta de recursos, la señora Lourdes Encinas pide ayuda a la comunidad para poder pagar su recibo de energía eléctrica.

La mujer 60 años de edad y residente de la colonia Insurgentes, señaló que en estos momentos adeuda 2 mil 424 pesos de luz, a pesar de que el año pasado pagó alrededor de mil 200 pesos.

Pido ayuda a la gente, a quien me quiera ayudar y a la comisión (Federal de Electricidad), que tenga uso de conciencia, porque a las personas con discapacidad no les hacen descuento, tampoco a las personas con discapacidad”, comentó.

Esta situación ha generado una preocupación para Encinas, quien vive junto a su sobrina y su hermana, sobre todo considerando las altas temperaturas que superan los 40°C casi diariamente en la ciudad.

Durante 28 años, la sexagenaria ha enfrentado problemas de la vista que han dificultado su capacidad de trabajo y autosuficiencia, por lo que se limita a pedir dinero en el cruce de las calles Guerrero y Morelia, en la colonia Centro, de las 09:30 a las 12:30 horas.

Debido a que la tarifa de luz se escapa de sus posibilidades presupuestarias, la señora Encinas solicitó ayuda del Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Hermosillo, sin embargo ambas instancias le informaron que no había programas para atender su situación.

El problema ya es más urgente porque todo está bien caro, antes cuando llegaba el recibo iba a las iglesias católicas y cristianas a pedir apoyo y sí me daban pero ahora no porque me da vergüenza”, sostuvo.