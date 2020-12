“Muchas veces no comemos otras veces, pues no cenamos”

HERMOSILLO.- La casa de Trinidad Juárez Arvayo tiene dos cuartos y una sala donde duermen 10 personas entre hijos, yernos y nietos; sólo disponen de una cobija para cada uno y en las madrugadas es cuando sienten el frío que cala hasta los huesos.

En tres camas y colchonetas se acodan los integrantes de esta familia en la vivienda ubicada al lado del canal por donde pasan las vías del tren, en la Ampliación Ranchito.

Es muy helado, mucho viento, ahorita yo necesito cobijas porque tengo una nieta de días de nacida, ojalá pudieran ayudarme con ropita de frío para la bebé y para taparnos es lo más necesario”, manifestó Juárez Arvayo.

El esposo de Trinidad y un yerno son quienes llevan el sustento al hogar pero señalan que no les alcanza, ya que entre la comida y gastos de la casa se va el dinero que ganan.

“Somos muchos, muchas veces no comemos otra veces pues no cenamos, otras pues no ha habido nada, es muy difícil sobre todo para mis nietos porque ellos no saben, ellos piden, les he estado haciendo atole de Maseca y ropa de frío no tenemos”, expresó Trinidad.

El Cobertón Navideño es una campaña que cada año realiza EL IMPARCIAL para apoyar a familias que atraviesan por dificultades económicas. Si desea apoyar a la familia de Trinidad Juárez Arvayo puede traer las cobijas, ya sea nuevas o usadas pero en buenas condiciones y etiquetadas.