Migrantes en Sonora: Para Marcos, ingeniero cubano, el estudio es su "arma" para triunfar

HERMOSILLO, Sonora.- El deseo de superarse y tener una vida mejor para su familia motivó a Marcos Antonio Cuéllar González a dejar su hogar en Cuba y perseguir su sueño académico.

El joven, graduado en Ingeniería Química, se ilusionó con encontrar suerte fuera de la isla luego de ser testigo de cómo varios de sus compañeros salían de su país natal con oportunidades de trabajo o estudio.

Con esta idea en la mente, el joven originario de la provincia de Cienfuegos comenzó a buscar la manera de ingresar a una maestría en diversas universidades de Europa y Latinoamérica; en México aplicó en Tlaxcala, Colima, Ciudad de México y Aguascalientes, así como en Sonora.

Tres años aguardó una respuesta positiva de alguna de las instituciones y aunque estuvo a punto de cumplir su sueño en Aguascalientes, finalmente no pudo viajar, algo que lo desmoralizó.

Se me cayó un poquito el sueño. Dije: ‘Entonces no me toca… no me toca salir de Cuba a estudiar o ir a otro trabajo’. Me enfoqué en seguir trabajando en mi país”, recordó.

GRATA SORPRESA

Un domingo de mayo de 2020, Marcos se llevó una de las sorpresas más agradables de su vida mientras estaba en el trabajo de su esposa.

Fui a imprimir unos documentos y me da por revisar el correo en la máquina de ella que tiene Internet y veo un correo de la universidad de aquí de Hermosillo, a la cual yo había aplicado hacía como un año atrás, pero me pedían hacer un examen y en ese momento yo no estaba en condiciones de pagarlo”, contó.

El joven de 32 años apenas lo podía creer… incluso le pidió a su esposa que verificara la fecha del mensaje, “para no ilusionarse con un correo viejo”.

COMPLICACIONES

Pero tras la buena noticia, Marcos debió enfrentar más obstáculos: Era 2020, la pandemia de Covid-19 se apoderaba del mundo y muchos países cerraban sus fronteras… entre ellos, el suyo. Y aunque fue informado de que las clases de su maestría arrancarían en línea, había otras complicaciones, como sus horarios de trabajo y la falta de acceso a Internet de calidad, que en la isla es caro y lento.

Sin embargo, nada lo detuvo. Durante seis meses acudió con unos amigos que tenían un módem fijo en su hogar para atender las clases y hacer tareas.

Era una locura hacer la maestría. No es como aquí, que hay varias empresas telefónicas; en Cuba sólo hay una agencia y el Internet es muy caro”, describió.

Marcos es muy aplicado y atiende sus clases con el objetivo de concluir su maestría y después continuar al doctorado.

OTRO MUNDO

A mediados de octubre de 2020 Marcos recibió un mensaje de la Embajada de Cuba avisándole que podría continuar con sus trámites para viajar a México.

De nuevo tuvo que pasar dificultades: Primero para llegar a La Habana –donde está la Embajada- desde su natal Cienfuegos; y luego a Hermosillo, a donde, tras un viaje de 10 horas que incluyó una conexión en Cancún-, logró arribar, con apenas 600 dólares en la cartera.

Marcos no olvida cómo se sorprendió al visitar por primera vez un supermercado.

Vi que las puertas se abren solas y decía: ‘¡Eso nunca lo he visto en mi país, eso no existe!’. A mí se me aguaron los ojos al ver tantas cosas, tantos productos, tanto de todo. Parece que todo es una película, porque es un tema muy delicado en mi país… en mi país no hay comida”, compartió.

NUEVO HOGAR

Gracias a su amigo hermosillense José Esteban, el joven cubano pudo establecerse en un departamento y tener alimento para todo un mes.

“Me vi solo en ese departamento, con el refrigerador lleno de cosas, y estuve alrededor de una hora sentado en la cama, sin hablar, sin comunicarme a mi casa, porque no podía creerlo. Toda esa cantidad de cosas las tenía en un refrigerador: Helado, carne… cosas tan sencillas… fue algo muy fuerte para mí”, relató.

Al cabo de un año su esposa pudo reunirse con él en la capital sonorense, y entre ambos han logrado salir adelante.

Marcos se esfuerza cada día para lograr sus objetivos: Concluir su maestría, continuar hasta conseguir un doctorado, y contar con un buen trabajo para ayudar a sus padres en Cuba.

Cuando las personas me preguntan: ‘¿Por qué Hermosillo?’, les digo: ‘Hermosillo me eligió a mí, yo no elegí a Hermosillo’, porque de todas las maestrías, la que más hizo hincapié en su momento en los papeles, fue Hermosillo”, comentó.

Y aunque aún no se siente hermosillense ni mexicano, regresar a la isla ya no es una opción: El joven ingeniero manifestó sentirse agradecido por la oportunidad que se le ha brindado de echar raíces en esta ciudad y hacer realidad todos sus sueños en paz y tranquilidad.