Migrante guatemalteca no busca el “sueño americano”, sólo libertad

HERMOSILLO, Sonora.- Con apenas 300 quetzales (650 pesos mexicanos), Martha Milagros Villatoro salió hace un mes de su natal Guatemala para llegar a Estados Unidos, no sólo en busca del “sueño americano”, sino en busca de recuperar su libertad.

Tras estar envuelta en un ambiente de violencia doméstica por casi una década, la mujer de 43 años decidió salir de su lugar de origen para poder salvar su vida y así labrar un mejor futuro para ella y sus hijos.

No es que uno quiera venir a invadir, porque muchos nos miran como invasores, pero cada uno que venimos de diferentes países traemos una necesidad”, indicó.

Martha Milagros tuvo que arriesgarse y dejar a cargo de su madre, a sus hijos de 17, 15 y 12 años, pues ya no aguantaba más la violencia que su esposo ejercía diariamente hacia ella, y durante la cual sus retoños estaban presentes.

“En mi caso, puedo decir que vengo huyendo, porque como decimos en Guatemala: Vale más que diga aquí corrió y no que diga aquí perdió la vida”, expresó.

Durante 22 años, Martha estuvo viviendo al lado de su esposo, pero hace ocho años atrás, la situación entre ambos cambió para mal, ya que casi a diario el hombre la maltrataba y la golpeaba, según platicó, hasta que sus propios hijos le dijeron que no la querían muerta y que huyera.

“Él me golpeó con un envase de vidrio en el rostro, pero yo estaba dormida. Me dejó el rostro bien destruido. Me quiso cortar el cuello con un cuchillo, me ha hecho una cantidad de barbaridades, la última vez me golpeó muy fuerte, incluso, me quebró una costilla.

“Entonces fue ahí que mi niña, la más grande, dijo: ‘O te quedas a que te enterremos o te vas. Preferimos que estés lejos y no que pierdas la vida’, porque definitivamente, al perder la vida, ya no me mirarían, y así, aunque sea por videollamada me miran”, expresó.

UN CAMINO DIFÍCIL

Aun sabiendo que llegar a Estados Unidos no es fácil, Martha se arriesgó y huyó lejos de su esposo cuando no estaba en casa, con el poco dinero que tenía para emprender su viaje.

Comentó que el llegar a México fue lo más fácil, pero de ahí, nada fue “miel sobre hojuelas”, porque al igual que cientos de personas que llegan diariamente a la frontera Sur de México, sufren contratiempos que les hacen su camino aún más difícil.

“Hice 15 días de camino, en combis, caminando, en tren y así me quedé dos noches a dormir en Arriaga (Chiapas), en el parque. En la central de autobuses de Juchitán (Oaxaca) dormí dos noches por falta de dinero.

“De ahí, me quedé en otro lugar donde se quedó el tren. Esperé dos noches, pero ya era mucho, además del calor, me dolía mucho una rodilla y como yo ya tengo lesiones (por los golpes que le dio el esposo), me dolía mucho estar ahí”, relató.

Gracias a una persona que le pagó el viaje en autobús, logró llegar a Sonora, pero antes de llegar, en la central de Nayarit, Martha aseguró que un adolescente le arrebató su bolso donde traía su documentación personal y 170 pesos.

La esperanza de llegar a Tijuana y poder cruzar a California para reunirse con uno de sus familiares que la ayudaría a empezar una nueva vida, le fue obstaculizada cuando autoridades mexicanas la detuvieron y no le permitieron seguir su camino.

“Aquí en Santa Ana me bajaron y me tocó regresarme.

Ahí me tocó dormir ese día en la central. De ahí conocí a unos hermanos pastores y ellos me dieron el lugar para donde venir y pues, agradezco a Dios y a la hermana pastora”, externó.

Es difícil salir de nuestro país y estar en un lugar donde uno no conoce, y luego, dejando a la familia atrás, a mis hijos, pero a veces ahí sí que la necesidad y la situación en la que uno está, te obliga a salir”, comentó.

Desde hace ocho días, Martha Milagros pernocta en el albergue y comedor para migrantes “Vida Plena, Corazón Contento”, en espera de que le den una cita con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que solicitó con la aplicación CBP One.

¿CBDP ONE LA SALVACIÓN?

En los últimos años, Hermosillo se ha convertido en un punto de encuentro donde cientos de migrantes que van en busca del sueño americano a Estados Unidos, deciden quedarse temporalmente mientras reciben su cita de la aplicación CBP One.

Para la mayoría de los migrantes, la aplicación representa una esperanza al momento de solicitar asilo político al Gobierno de Estados Unidos, ya que aseguran que es la vía más rápida de poder ingresar legalmente al País a falta de visa, pero no es así.

El abogado migratorio Ricardo Castaño Dávalos explicó que la aplicación CBP One es un servicio que ofrece la Patrulla Fronteriza para agilizar los trámites de las solicitudes, incluyendo el permiso I-94, que permite a los visitantes y turistas transitar por un lapso no mayor a 180 días dentro del país.