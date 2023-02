Migrante cubano busca empleo en Hermosillo para festejar los XV de su hija

HERMOSILLO, Sonora.- Uno de los migrantes cubanos que está en busca de un empleo es Ariel Para Morales, de 44 años, que tiene una hija que el próximo sábado 4 de febrero cumplirá 15 años y desea festejarla.

Allá en Cuba se hacen fotos, se van a un lugar emblemático, a un museo, en su momento se hacían fiestas, pero los niños de hoy en día no quieren fiesta, quieren salir a pasear, conocer, un regalo nuevo, se hace una comida familiar”, mencionó.

Por las condiciones que está en la actualidad, expresó, no sabe si celebrará, pero espera en esta semana conseguir un empleo que le permita darle una bonita sorpresa a su hija.

Como Ariel, hay decenas de migrantes cubanos salen en las mañanas al exterior del gimnasio polifuncional Ana Gabriela Guevara en la colonia Cuauhtémoc con la esperanza de ser contratados para realizar trabajos de construcción o de cualquier otro tipo.

BUENA ATENCIÓN

Omar Rodríguez Enríquez, uno de los migrantes, comentó que la atención que reciben en hospedaje y alimentación es buena, sin embargo tienen necesidad de comprar productos personales o sufragar los gastos familiares.

“Nos dieron unos colchones para dormir, nos dieron bastantes cobijas porque hay mucho frío, estamos bien atendidos, nos están dando trabajo hay personas que no están viniendo a buscar y aquí habemos muchos que estamos buscando trabajo”, expuso.

Entre los migrantes cubanos, dijo, hay panaderos, dulceros, carpinteros, mecánicos, electricistas además que realizan otros servicios como son limpieza de autos y terrenos.

“Hay gente que no tiene trabajo todavía, están locos por trabajar porque, por ejemplo, nos dan las cosas aquí, pero a veces queremos tomar un refresco, una cosa extra, y si no tenemos dinero, no podemos”, señaló.

Los cubanos externaron que son cerca de 300 personas las que están en el gimnasio Ana Gabriela Guevara, están en compañía de sus hijos y necesitan ayudar a sus familias.

A partir del 6 de enero pasado comenzaron a llegar cientos de personas de origen cubano al gimnasio Ana Gabriela Guevara y están en espera de que se les permita su pase legal a los Estados Unidos.