Meten el pie

HERMOSILLO, Sonora.- El chileno Rodrigo "El Pony" Ruiz se beneficio de jugar como naturalizado, sin ocupar una plaza de extranjero, la mitad de su carrera en México, pero eso no impide que reconozca el problema que tienen los futbolistas nacionales para poder desarrollarse.



El ex futbolista y ahora entrenador de la selección mexicana de futbol socca estuvo en Hermosillo como parte de una visoría para reclutar jugadores para ese equipo.



Actualmente la Liga MX tiene un límite de doce de jugadores No Formados en México; reglamentos diferentes a los de la época como activo del ex jugador chileno, y un escenario que él considera más perjudicial que benéfico.



"Es una liga (la mexicana) muy competitiva, más allá de que a veces y que obviamente tiene situaciones a mejorar como el hecho de que sean menos extranjeros; para que esos jóvenes mexicanos tengan más oportunidades.



"Cada equipo tiene arriba de 10 (extranjeros), por decir lo menos pueden jugar uno. Eso es muy complejo para el futbolista mexicano, y esperar que eso mejore. Suena un poco contradictorio, porque yo soy digamos naturalizado mexicano, a mí me tocaron otras condiciones para jugar", detalló.



A seis años de su retiro como profesional, Rodrigo Ruiz tiene la ambición de seguir formando parte del deporte que tanto le dio.



Tras una experiencia de cuatro años como estratega en las fuerzas básicas del club de Tecos FC, ahora el ex futbolista continuará el camino de la dirección técnica, pero en la modalidad de Socca con el seleccionado nacional en el Mundial de la especialidad del próximo mes en Grecia.



Con su paso de 19 años como activo dentro del balompié mexicano, "El Pony" está en la búsqueda de una oportunidad de ser el timonel de algún equipo.



"Sin duda que esas son mis expectativas. Al igual que muchos técnicos que están esperando una oportunidad, y sabiendo que el llegar a dirigir a un equipo de futbol no es fácil, la verdad.



"Pero aquí estoy y mantengo la ilusión de que en un futuro no muy lejano pueda tener esa chance, esa oportunidad, y aprovecharla al máximo. Seguir ligado al futbol, que es algo que he hecho toda mi vida", señaló.