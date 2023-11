Mercado sobre rueda se abre paso en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Como “El Cajuelazo”, “El Tendedero Móvil Sur” y otros nombres, son conocidos estos puntos de venta en la comunidad hermosillense, pues por menos de 50 pesos se puede comprar ropa, calzado y hasta juguetes, los días viernes y sábado.

A través de redes sociales, los administradores lanzan convocatorias para instalarse en un lugar amplio de la ciudad para la venta de artículos que ayudan a la economía familiar.

El estacionamiento del Héctor Espino se ha convertido en un lugar de concentración, donde decenas de vehículos llegan a bordo de un ejército de personas que limpiaron su clóset para sacar lo que no necesitan y ponerlo a la venta.

Julia Cáñez Ramos, de 24 años de edad, en compañía de su amiga, llegaron a bordo de un carro cargado de ropa usada, pero en buenas condiciones, prendas como un short que a ella en Estados Unidos le había costado cerca de 30 dólares lo ofrecía en 30 pesos.

Me parece muy bien porque no todas tienen el mismo ingreso, cuesta más a veces hacerse de cosas propias, de las cosas materiales y creo que si a otros nos sobra o nos hace falta y ya no las necesitamos y están en buenas condiciones y si alguien más les sirve, pues está bien”, dijo.