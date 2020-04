Médicos ofrecen consultas a domicilio

Ante el riesgo que puede significar ir a hospitales o centros de salud por la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, médicos familiares en Hermosillo ofrecen sus servicios a domicilio.

Uno de estos doctores es el médico familiar del Instituto Méxicano del Seguro Social, Guillermo Vargas, quien empezó a notar cómo muchos de sus pacientes, en su mayoría personas de la tercera edad, dijeron tener miedo de ir a la consulta de rutina porque no tenían cómo trasladarse y no querían usar el transporte público ni acudir al hospital.

Al ver esta situación el médico decidió ofrecer sus servicios a domicilio, para de esa manera poder ayudar a sus pacientes y no exponerlos al riesgo de contagiarse de coronavirus.

Esta iniciativa nació por la necesidad que hay, la gente tiene miedo de salir y exponerse, entonces a mí se me ocurrió llevar el servicio a casa de ellos, a un bajo costo y con todas las medidas adecuadas de higiene y seguridad”, explicó.

“He visto un buen recibimiento por parte de las familias y me comentan que es un poco volver a lo de antes, antes el médico de cabecera iba a casa, y es algo que a mis pacientes, que casi todos son mayores de 60 años, les ha agradado mucho”, afirmó.

DESPUÉS DE LAS 14:00 HORAS

El médico familiar Jorge Harody Sánchez Torres ofrece el mismo servicio después de las 14:00 horas e invita a la sociedad a no ver los hospitales como un riesgo para ellos, si no la importancia de no saturarlos en estos momentos y no salir de no ser necesario.

“No porque estemos en contingencia quiere decir que las enfermedades van a detenerse o las condiciones que uno traiga van a esperarse hasta que pase la contingencia, las enfermedades siguen, pero si existen opciones de atención a la salud como este caso, que es una consulta a domicilio, la tomen”.

Ambos doctores ofrecen la consulta en cualquier área de la ciudad por 500 pesos y dan atención a todo aquel miembro de la familia que no requiera atención urgente, ya que estos casos recomiendan asistir al hospital de su preferencia.



¿Cómo los contacto?

Guillermo Vargas: a través de su página de Facebook @Guillermo Vargas o en el teléfono 66 21 76 57 69.

Jorge Sánchez: 66 24 69 05 30.