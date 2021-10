Más de seis empresas en Hermosillo reciben Escalón Universal

HERMOSILLO, Sonora.- Más de seis empresas en Hermosillo recibieron un Escalón Universal, por parte de la asociación civil Personas de Gran Corazón Sonora, con el fin crear una mayor cultura de inclusión hacia las personas de talla baja, y que se creen espacios accesibles para ellos.

Rosa Martha Rodarte Vázquez, representante de la agrupación y madre de Adrián, un pequeño de siete años con esta condición, dijo sentirse totalmente conmovida de que esto sea posible, pues significa un paso más para que su hijo pueda vivir en una sociedad realmente inclusiva y con oportunidades que le permiten integrarse a la sociedad.

"Hasta la piel se me pone chinita de ver las primeras empresas con el escalón, es muy emocionante, estoy muy feliz", expresó sonriente, " sobre todo porque este Gobierno también nos brindó su apoyo al 100% y esperamos que así sigamos, trabajando en conjunto y en unión por el bien de todos los ciudadanos de talla baja en Sonora".

Escalones universales colocados en negocios de Hermosillo.

"Como madre yo me siento más tranquila de saber que ya habrá infraestructura para las personas de talla baja, porque no había nada; yo ya me puedo ir tranquila, sabiendo que le dejo a mi hijo infraestructura y cultura para que él pueda integrarse a la sociedad y ser un adulto independiente, que es muy importante", agregó.

Invitan a legisladores a aprobar iniciativa de Escalón Universal

Así mismo, invitó a los legisladores del Estado a aprobar la iniciativa que se presentará el día de mañana en el Congreso del Estado, para solicitar que el Escalón Universal sea una obligación en todos los comercios y dependencias donde se preste un servicio.

Esto, dijo, no solo mejorará la calidad de vida de las aproximadamente 500 personas con esta condición en la entidad, sino también de sus padres, familiares y amigos, quienes desean poder ver espacios realmente inclusivos para ellos.

"El día de mañana se presenta la iniciativa del Escalón Universal y para nosotros es lo más esperado, tenemos ya siete años luchando por esta ley y queremos que pueda ser aprobada y que podamos ser un Hermosillo y un Sonora 100% incluyente con las personas de talla baja, poniendo así el ejemplo a todo México de que si se puede", manifestó.

El Escalón Universal es un peldaño que puede ser fijo o movible, con una altura de 30 centímetros, y con la capacidad de soportar un peso de hasta 150 kilogramos, en caso de ser movible deberá ser ligero y de fácil manejo.