Más de mil infracciones por no quedarse en casa en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Más de mil infracciones por andar en la calle sin causa justificada y una decena de personas que hizo caso omiso a las medidas de prevención sanitaria de quedarse en casa, fueron llevadas ante un juez calificador, fueron los resultados de la semana pasada en los operativos de la Policía Municipal.

A través de un comunicado, Jesús Alonso Durón Montaño, director de la Policía de Tránsito en Hermosillo, comentó que en la semana que comprende del 20 al 26 de abril de 2020, hubo un incremento en el número de personas que salieron a las calles.

Lo cual es un indicador, dijo, de que la ciudadanía se está relajando y posteriormente este comportamiento puede repercutir en más contagios de covid-19 entre la comunidad.

“En estos últimos días ha aumentado. La ciudadanía se ha relajado un poco y ha omitido las indicaciones que han hecho las diferentes autoridades en cuanto a mantenerse a resguardo en sus domicilios.

“Hemos contabilizado aforos vehiculares que no son alentadores, hemos notado aumento en la movilidad”, apuntó.

Durón Montaño destacó que para contrarrestar la desobediencia de los hermosillenses, se mantiene la presencia en las calles con el fin de inhibir la movilidad, pero el pasado fin de semana se observó una gran presencia de automovilistas en las distintas vialidades.

Con esto se constata, agregó, que los ciudadanos siguen sin comprender la emergencia por la cual el mundo se está enfrentando y con estas tendencias, se debe hacer conciencia aplicando medidas más estrictas para proteger la salud en la ciudad.

El director de Tránsito en Hermosillo expuso que en total se realizaron mil 006 infracciones, de las cuales 99 se hicieron el lunes 20 de abril; el martes fueron 40; el miércoles, 89; jueves, 122; viernes, 198; el sábado se incrementó a 251; y el domingo hubo 207 multas.

Además, diez personas que no hicieron caso a las recomendaciones de los agentes y de las autoridades de salud pública de no salir de casa y no querer regresar a sus hogares, fueron presentados ante el juez calificador para deslindar responsabilidades.

El servidor público insistió en que los filtros preventivos seguirán implementando, tanto en el casco urbano como en las áreas rurales del municipio, además se estará supervisando el procedimiento de los elementos para evitar incurrir en algún exceso o acto no ético por parte del agente o el ciudadano.



Infracciones realizadas de 20 al 26 de abril de 2020 en Hermosillo

Día Infracciones

Lunes 99

Martes 40

Miércoles 89

Jueves 122

Viernes 198

Sábado 251

Domingo 207

Total 1,006