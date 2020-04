Martín es albañil y por falta de trabajo necesita apoyo

HERMOSILLO, Sonora.- Martín Moreno Castro, de oficio albañil, no ha podido trabajar debido a la contingencia por Covid-19.



Es un hombre de 54 años de edad y papá soltero. Vive con su hijo José Juan, de 11 años, quien tiene síndrome de Down, en una casa de renta en la colonia Puerta del Rey.



El menor estudia en una escuela de educación especial, pero por el aislamiento social dejó de asistir y como sólo viven los dos, su padre es el que se hace cargo de él.



“Por eso es que trabajo por mi cuenta”, dijo, “para poderme adaptar a sus horarios, porque él sale a las 12:00 de la escuela y tengo que salirme de trabajar para ir por él y llevarlo con la señora que me lo cuida, pero ahorita no se puede”.



Comentó que como dejó de trabajar ha batallado mucho para pagar los servicios y el colegio de su hijo, quien asiste a una escuela privada por su condición y las colegiaturas se siguen pagando, al igual que los recibos de la luz y agua.



“Pues sí le hemos batallado un poco y la hemos ido pasando con la ayudita que me dan, la comida no es tanto, porque como quiera comemos lo que sea, pero como no estoy ganando nada, los servicios es lo que se me ha atorado un poco.



“Debo las colegiaturas y los colegios no perdonan, porque dicen que les pagan a los maestros también”, agregó, “pero pues mi niño lo necesita y ni modo, qué le voy a hacer”.