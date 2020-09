Martín Rendón, perdió una pierna; pero demuestra que los obstáculos están en la mente“

HERMOSILLO.- Apoyado con unas muletas, siempre sonriente y amable, Martín Rendón Bernal atiende a los conductores que llegan al estacionamiento de una plaza comercial ubicada al Sur de la ciudad.



Hace 16 años la vida de Martín cambió drásticamente cuando perdió una pierna en un accidente automovilístico, pero él tomó este incidente con una actitud positiva y se enfocó en buscar el bienestar de su familia



“Estamos aquí para atender a la gente con todo el ánimo, mucha gente me conoce y me saluda, tengo 15 años en este lugar, he andado por varias áreas y he logrado buenos amigos”, expresó.

"He sacado adelante a mis chamacos, están estudiando y trabajando, tenemos 15 días que nos reintegramos por esto de la pandemia”, indicó Rendón Bernal, de 57 años de edad.



PUNTUAL Y TRABAJADOR

Cuidar los carros, evitar choques, acomodar los carritos de mandado, mantener limpia el área de trabajo y tratar bien a la gente son parte de las actividades que realiza este voluntario en un horario de 08:00 a 15:00 horas.



El único ingreso que tiene Martín es la cooperación que las personas le dan de “viene viene”, pues no hay paga por parte de la plaza o negocios.



"Gracias a Dios nos va bien, para qué nos vamos a quejar", comentó.