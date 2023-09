Marisol Moreno enfrenta un tumor cerebral maligno desde hace más de un año

El cáncer llegó a la vida de Marisol Moreno Altamirano hace más de un año, cuando el 19 de junio del 2022 se desmayó sin explicación aparente y perdió parte de sus recuerdos, después de varios estudios médicos fue diagnosticada con un tumor maligno de encéfalo grado 3, enfermedad con la que sigue luchando hasta ahora.

Desde el año pasado empecé con dolores de cabeza, y el Día del Padre me fui al pueblo (Santa Ana), y desde que llegue no pude ni saludar, ni nada por el dolor.

Al otro día ya no me acuerdo de nada, mis papás me contaron que me trajeron a Hermosillo, me hicieron una tomografía, y los doctores le dijeron que tenían que operarme en 48 horas, porque tenía un tumor en el cerebro del tamaño de una naranja”, relató