María de los Ángeles y su tradición familiar de desayunar en el Mercado Municipal de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- María de los Ángeles Castro Portillo acudió este domingo a desayunar junto con su hijo Francisco Javier Alcantar unos taquitos de cabeza al Mercado Municipal, donde tiene más de 50 años acudiendo, desde que era estudiante de secundiaria.

La mujer de 73 años compartió que el Mercado Municipal No.1 de Hermosillo es uno de sus lugares favoritos para comer, ya que disfruta mucho platicar con la gente que esta ahí, y los sabores tradicionales que tiene cada platillo.

Es tanto su gusto por este lugar, mencionó, que va a desayunar hasta tres veces por semana, y le llena de esperanza que va a remodelarse y a estar mucho mejor próximamente.

“Yo vengo desde que era estudiante, aquí me venía a desayunar y después me iba al Parque I. Madero a estudiar, a una palmera que estaba doblada, ahí ya con el estómago lleno agarraba la sombra y me ponía a leer.