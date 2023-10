María Victoria ha vencido todo pronóstico gracias al apoyo y esfuerzo de su familia

HERMOSILLO, Sonora.- Con solo 2 años, María Victoria Miranda Aguirre, ha vencido todo pronóstico, pues a pesar de tener retinopatía del prematuro y parálisis cerebral, hoy en día es una niña feliz, y que se desarrolla de forma adecuada, gracias al apoyo y esfuerzo de su familia.

Alexia Guadalupe Aguirre Domínguez, madre de la pequeña, compartió cómo fue el nacimiento de su hija, a las 30 semanas de gestación, debido a un problema en su embarazo.

La menor duró un mes hospitalizada y con pronóstico de quedarse completamente ciega, pero para sorpresa de todos, su ojo derecho tuvo la capacidad de ver, y aunque su visión es limitada, puede reconocer a sus padres, hermanos y objetos más comunes con ayuda de lentes.

María Victoria nació de 30 semanas de gestación, ya que tuve ruptura de membranas; en ese momento fue diagnosticada con retinopatía del prematuro, me decían que iba a ser totalmente cieguita, pero con el paso del tiempo, en las citas médicas vieron que con tratamiento médico podía salvarse su ojito derecho.

“Hasta la fecha seguimos con tratamiento, ella usa lentes con un alto grado de aumento para ayudarle, pero fuera de ahí nos dijeron que todo estaba bien con ella, nos la dieron de alta, y nos fuimos a casa”, recordó.

Fue con el paso de los meses, que Alexia y su esposo empezaron a ver que María Victoria no tenía movimiento en parte de su cuerpo, no se sentaba, no gateaba, ni tenía un desarrollo motriz como el de sus dos hijos anteriores.

Aunque sabía que cada pequeño es diferente, y quería creer que ese atraso se debía a su nacimiento prematuro, decidió mejor buscar una valoración médica, y fue con un año de edad, que Victoria fue diagnosticada con parálisis cerebral.

“Primero fuimos al Centro de Neurodesarrollo Integral y nos recomendaron llevarla con un neurólogo, porque ellos notaron los datos de parálisis, de inmediato hicimos la cita, y cuando nos hicieron los estudios nos confirmaron que tenía parálisis”, relató.

Cuando me dijeron eso, sabía que me preocupaba o me ocupaba, y decidí hacer lo segundo; metí papeles para el CRIT, me hablaron muy rápido, y de ahí María Victoria empezó sus terapias diariamente en el CRIT y CNI”, prosiguió.

Este 06 de octubre, día mundial de la parálisis cerebral, Alexia invitó a todas las mamás que reciban este diagnóstico en uno de sus hijos, sí, sufrir el duelo por la noticia, pero jamás rendirse.

La madre de familia aseguró que con un año de terapia ella ha visto cambios significativos y muy importantes en su hija, y está convencida de que ella un día va a poder ser independiente.

Sí, la verdad sí fue un shock el que nos la diagnosticaran con eso, no sabíamos ni siquiera que significaba, nos asustamos mucho, pero sabíamos qué non nos íbamos a rendir por ella, ni por nuestros otros dos hijos.

“Ahorita, gracias a Dios hemos notado muchos avances, estamos orgullosos y contentos, echándole muchas ganas para sacarla adelante, y como mamá mi sueño es que camine o que sea lo más independiente posible, y sé que con nuestro apoyo ella lo va a lograr”, afirmó.

Alexia y María Victoria se han convertido en dos guerreras inalcanzables, que luchan a diario para vencer todas las barreras que la parálisis cerebral pueda poner en la vida de la pequeña, ya que para la orgullosa mamá, con el apoyo su familia, no hay reto que pueda vencerlas.

