Ayuda a otros a viajar a través de la lectura 

HERMOSILLO, Sonora.-“Es como un lugar seguro, cuando estoy leyendo. Y es muy divertido”, asegura María Julia. Y complementa: “Aparte ayuda en muchos aspectos de la vida, como ortografía, comprensión lectora… Si lees, tienes una visión más abierta del mundo”.



Quien no ha descubierto los beneficios de la lectura no sólo se priva de ‘viajar’ a otros mundos, sino también deja ir oportunidades de aprender. Por eso, María Julia, de 13 años de edad, creó un proyecto de fomento a la lectura y le puso “Si no lees, pierdes”.



María Julia Sánchez Vázquez escribe reseñas cortas de sus libros favoritos y las imprime en lonas para presentar en escuelas, parques y bibliotecas. Sólo que tienen una particularidad:

También están escritas en sistema Braille.



Ella no tiene discapacidad visual ni conocía a ninguna persona con esta condición. La autobiografía de Helen Keller, donde venía una página con el abecedario en Braille, despertó su curiosidad por aprender a leer y escribir con este sistema.



Con ayuda de su mamá, Liliana, encontró que en la Biblioteca Fortino León Almada había clases gratis y abiertas para cualquier persona, con o sin problemas de la vista. María Julia se inscribió hace tres años, y tardó unos seis meses en poder leer con fluidez.



“Me interesó porque pienso que todas las personas somos iguales. Si tenemos la oportunidad de hacer esto, es como una forma de respeto hacia estas personas, y decirles que somos iguales y que yo puedo hacer este esfuerzo para que puedan relacionarse más fácilmente conmigo”, señala.



Para entonces, ella ya tenía en mente la idea de hacer algo para promover la lectura. Había escrito la reseña de “El Principito”, el primer libro que leyó. Con ayuda de su profesor de Braille, adaptó el texto con puntos y relieves y lo plasmó todo en una lona.



SU PÁGINA DE FACEBOOK



Con estas primeras reseñas, creó una página en Facebook, “Si no lees, pierdes”, para dar a conocer sus lonas. Gracias a esto pudo participar también en la Feria del Libro de Hermosillo 2019.



Recientemente también ha recibido mensajes de personas de otros lugares del País para pedirle consejos de cómo aprender Braille. Poder contribuir de esta manera, dice, le hace sentir que aporta un granito de arena en promover lo que tanto le gusta, la lectura.



Es, además, apenas el comienzo de todo lo que quiere hacer en relación a los libros. Porque a pesar de que tiene 13 años, en su cabeza ya hay nuevas ideas para su proyecto.



Tal como lo hace cuando lee, María Julia echa a volar su imaginación y no se pone límites: “Quiero hacer audiolibros en Instagram y Spotify, subir capítulos cada semana, reseñas, comentarios… también me gustaría dar clases de Braille y quiero aprender lengua de señas, y enseñar después”.