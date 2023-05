Sus creacionescruzan continentes

El talento y la destreza que María Elena Jiménez tiene para las manualidades la ha sabido canalizar muy bien para mejorar su vida, pues además de vender los artículos que realiza, aseguró que le sirven como terapia ocupacional. Tiene 74 años de edad y se dedica a la pintura en tela y plasma impresionantes imágenes que sirven como decoración para el hogar, pero que a su vez tienen el toque regional que sirve como “souvenir” sonorense.

María Elena es originaria de Puebla y la mitad de su vida radicó en la Ciudad de México, pero por razones de trabajo de su esposo, desde hace tres décadas vive en Hermosillo, y ya se considera toda una sonorense.

Destacó que desde que llegó al Estado quedó enamorada de la región, especialmente de Hermosillo, a pesar de que al principio consideró que era una ciudad demasiado tranquila, lo que le hizo buscar qué hacer para entretenerse.

Mi hermana sabía pintar porque fue a la escuela de pintura, y me dijo: ‘Tráete las cosas, yo te enseño’, y me enseñó. Yo creo que tenía tantas ganas de aprender que me salieron las cosas”, recordó.

DOS DÉCADAS

Así fue como hace poco más de 20 años, María Elena descubrió que tenía un talento para la pintura, al igual que su hermana, quien también tiene un enorme talento y se dedicaba al oficio.

Luego de aprender a pintar en tela, la artesana empezó a crear varios artículos decorativos como caminos de mesa, portarrollos de papel, juegos de baño, tortilleros y servilletas de cocina que a todos les encantaba, y descubrió que podía comercializarlos.

“Empecé a hacerlos, a vender en la casa, y pues esto me sirve mucho como terapia, más cuando se llegó la pandemia porque no salíamos y ahí fue cuando me puse a tejer en gancho y a hacer cosas para vender, como los servilleteros o las figuritas de gallo.

Todo es hecho por mí, desde la cosida de las telas, el bordado, la pintura, también los imanes con tablitas de madera y pintura industrial, un poco de barniz y el imán”, externó.

EL ARTE REBASA FRONTERAS

Desde hace 8 años, María Elena Jiménez vende sus artesanías en las Fiestas del Pitic, gracias a un programa del Ayuntamiento que seleccionó a mujeres que realizan manualidades y les brinda la oportunidad de ofrecer sus artículos en la festividad anual.

Platicó que las ventas no son muy buenas, pero a la mayoría de los visitantes les gusta mucho su trabajo y ha tenido la dicha de que algunas de sus piezas traspasen fronteras y lleguen a otros países, como algunos de Europa y ciudades de Estados Unidos.

Mis productos se han ido a Inglaterra, España, vienen y nos dicen que este va a ir para allá, para Europa, Estados Unidos, y pues qué bueno, porque les llama mucho la atención lo regional, los danzantes (danza del venado), es lo que más les gusta.

“Se me vende de todo”, agregó, “pero no es una venta muy grande, se entretiene uno, te ayuda, te ayuda a salir, a despejarte, los hijos ya se fueron de la casa, te quedas solo y esto me ha ayudado mucho a despejarme, como terapia”

Los precios de los artículos oscilandesde los 80 a los 350 pesos y se puedenadquirir hasta hoy domingo 28 de mayoen las Fiestas del Pitic, en la plaza de artesanías, o en el teléfono 66-23-63-16-41.