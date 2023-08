Marchan hoy en Hermosillo colectivos de familias de desaparecidos en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y los colectivos de búsqueda, integrados por familias que se mantienen en la incertidumbre, saldrán a marchar a las calles en Hermosillo.

Cecilia Delgado Grijalva, integrante y fundadora de Buscadoras Por La Paz Sonora, informó que partirán de la Plaza Emiliana de Zubeldía a partir de las 17:30 horas de este miércoles con rumbo a la Plaza Zaragoza.

Cada día se suman más las desapariciones, siguen las desapariciones, no ha bajado, si no son desapariciones, son ejecuciones, pero aquí está, todos los días hay desaparecidos”, apuntó, “unos no quieren reportar, nada más quieren su ficha”.