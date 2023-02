Marcha del INE: Hermosillenses se reunieron en la plaza Zaragoza para exigir un alto al Plan B

HERMOSILLO, Sonora.-Decenas de ciudadanos se reunieron en la plaza Zaragoza para exigir un alto al Plan B de la Reforma Electoral, que propuso el Gobierno Federal, y el cual, los manifestantes consideraron un ataque a la democracia, y un acto anticonstitucional.

"Nuestra preocupación es de que el INE sea destazado, queremos que la democracia tan incipiente que tenemos en México, y que ha costado tanto trabajo y tantas vidas, no sea destruida; es una una democracia que puede ser perfectible, pero no por eso van a destruir lo que ya se construyó", manifestó una representante de Poder Ciudadano Sonora, quien negó a dar su nombre.

"Nosotros estamos por la defensa del INE, de la democracia y de nuestro voto; aquí no hay partidos, somos ciudadanos preocupados, y quienes vinieron de partidos, vinieron en calidad de ciudadanos, porque este movimiento no se va a manchar por ningún partido", manifestó la mujer, quien se identificó solo como organizadora del evento.

Durante la manifestación, la cual se hizo de manera simultanea en 100 ciudades diferentes del País, tomaron la palabra los ciudadanos Otoniel Gómez Ayala, catedrático de la Universidad de Sonora, y la joven Marcela Armenta.

Ambos señalaron la defensa del INE, como una defensa a los derechos de todos los mexicanos, y a la necesidad de que las personas tengan derecho a escoger a sus gobernantes, sin intervención de partidos o gobiernos.

"Hombres, mujeres y familias completas estamos aquí como personas responsables, como sociedad civil, para exigir la defensa del organismo autónomo, que ha sido garantía de elecciones limpias y libres, nuestro Instituto Nacional Electoral, nuestro INE", tomó la palabra Gómez Ayala.

"Nos congregamos con la intención de expresar nuestro legítimo desacuerdo en las intenciones de dañar nuestro sistema democrático, con reformas legislativas que debilitan al INE y pretenden generar dudas sobre los resultados de las elecciones, para que puedan cuestionarse, e incluso crear la posibilidad de anularlas y generar conflicto electoral", continuó.

Te puede interesar: Marcha del INE: Manifestantes en Hermosillo rechazan el Plan B electoral

El hombre solicitó a los legisladores, y las autoridades, no caer en actos delictivos, en contra de la democracia de un País, y seguir permitiendo que sean los ciudadanos quienes cuenten los votos, y defiendan la decisión de la mayoría, y no de unos cuantos.

Marcela Armenta, por su parte, hizo un llamado a los jóvenes a participar más en la toma de decisiones del País, e informarse sobre lo que representa esta reforma.

"Me preocupa que son muchísimos los jóvenes que no se dan cuenta del futuro que no espera", expresó, "estoy aquí para evitar que se pierda esa democracia que defendieron mis abuelos y mis padres, porque ellos ya vivieron una dictadura de partido, y nos quieren volver a llevar a ello".

La joven señaló que este movimiento no va en contra de un partido, ni está hecha por ladrones, pianistas o fifis, si no por personas preocupadas por el futuro del País.

"Es hora de despertar conciencias para que se unan a esta lucha, porque es lo que nos toca", aseveró.

En el evento, las personas aplaudían la palabra de las personas frente a ellos, mientras cortaban la frase "El INE no se toca".

Posterior a su culminación, las asociaciones organizadoras pidieron a los presentes firmar una petición en contra de la aprobación de la Reforma, la cual será mandada a México, para posteriormente entregarla a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.