"Maquilan" las tortillas "sobaqueras" sin perder sabor y calidad

HERMOSILLO, Sonora.- Lo que empezó con un pequeño negocio de tortillas de harina grandes hace más de una década, en pocos años se convirtió en una fábrica de tortillas especiales para burros percherones, en la cual se llega a producir alrededor de 3 mil piezas diarias.

Se trata de “Las Percheronas de la Mesa del Seri”, cuyos propietarios son Marco Antonio Barragán Navarro y Olivia Chomina Blanco, ambos de 64 años de edad, quienes emprendieron su negocio hace 12 años para apoyar a sus hijos, quienes se dedicaban a la venta de burros percherones.

Las tortillas sobaqueras o tortillas de harina grandes, son de lo más reconocidas en Sonora y forman parte de la gastronomía típica de la región, pero desde hace algunos años, el burro percherón se volvió una de las comidas más populares en el Estado, y uno de sus ingredientes principales es la tortilla de harina grande.

Nosotros iniciamos a raíz de que los hijos de nosotros tienen negocios de burros percherones. Entonces, en aquel tiempo, batallaban ellos por las tortillas y optamos por poner una tortillería nosotros.

“Iniciamos en un tejabancito que está en el corral y pues ahí estuvimos batallando un buen tiempo, con las lluvias, con el calor, con todo lo que se presenta, y ahora, gracias a Dios, ya estamos aquí enseguida con un local más grande”, comentó Marco Antonio.

Alejandra Palacios manda las tortillas al disco en el que se terminan de cocinar.

El negocio lo iniciaron en el ejido La Mesa del Seri, de donde son originarios, con empleadas que hacían las tortillas como generalmente se hacen: A mano, y hacían entre 15 y 20 docenas diarias para cuatro o cinco clientes que tenían, además de sus hijos.

Conforme pasó el tiempo, la voz se fue corriendo entre los taqueros y negocios de burros percherones, y se fueron sumando más clientes, agregó, hasta que la producción comenzó a ser insuficiente por los problemas que se tenían habitualmente.

“Batallábamos mucho porque las señoras que contratamos ya estaban mayores, a veces se sentían mal, no venían, se enfermaban y batallábamos bastante, y un hermano mío, me dijo: Te voy a hacer una máquina para que no estés batallando”, recordó.

Fue así como Javier Barragán, herrero de profesión, ideó una prensa para hacer tortillas grandes, la cual después de realizar pruebas por mucho tiempo, finalmente quedó al 100% y les cambió la vida, pues agilizó la producción y pudieron recuperarse económicamente.

“Sí batallábamos porque me iba con muy poquitas tortillas y apenas sacaba para la gasolina, no nos quedaba mucho porque era poquito lo que hacíamos, pero gracias a Dios estamos ahorita vendiendo más.

“Nos cambió la vida, porque cuando yo empecé, me levantaba a las 03:00 de la mañana para ganarle tiempo a lo del pedido, porque si no empezábamos así, se nos pegaba la tarea y a esa hora empezábamos a trabajar, eran muchas las desveladas y hacíamos menos cantidad, era más lento el proceso, la producción”, aseguró.

Yo estoy muy contenta porque últimamente se ha visto más movimiento en estas cosas y que nos han caído pedidos de las tortillas de por allá lejos y sobre todo, me da gusto porque las personas que trabajan aquí pues les está yendo bien, están contentas ellas, muy buenas trabajadoras tenemos aquí”, comentó Olivia Chomina Blanco.

Luis Sandoval muestra uno de los tamaños de tortilla que fabrican.

GRANDES CANTIDADES

Además de la cantidad de tortillas que se pueden fabricar en poco tiempo, también se pueden realizar en varios tamaños, lo que ayudó a que atrajera más compradores de tortillas y actualmente cuentan con alrededor de 30 clientes.

Barragán Navarro reveló que desde que iniciaron con la prensa tortillera hace cuatro años, la producción se incrementó entre 180 y 200 docenas al día, pero ha llegado a fabricar 3 mil tortillas en un solo día y en cuatro tamaños.

Sí han querido otras personas querer comprarnos la máquina, mucha gente, ahora que se dio a conocer. Mucha gente vino a querer comprar las máquinas, pero les decimos que es la mera fórmula de nosotros y que no la podemos pasar a otro”, comentó.

“Tenemos la petit o chica, que mide 40 centímetros (cm); la mediana, que mide 44 cm; otra más grandecita que le nombramos el burro medio, que mide 50 cm y otra grandota que le llaman el entero, esa mide entre 60 y 70 cm”, detalló.

La producción comienza desde las 05:00 horas con la preparación de la masa, misma que la hacen personalmente los propietarios, a base harina, agua y manteca, con su receta secreta.

Posteriormente llegan las empleadas, quienes se encargan de bolear y hacer las tortillas para terminar la producción alrededor de las 16:00 horas, quienes en ese momento ya tienen que tener las piezas empacadas y listas para enviarlas a los clientes.

Carmen Ávila se encarga de revisar el producto, acomodarlo y colocarlo en las bolsas.

LAS PERCHERONAS DE LA MESA DEL SERI

“Las Percheronas de la Mesa del Seri” nació para apoyar a dos de los hijos de Marco Antonio y Olivia, quienes se dedican a la venta de burros percherones y siempre los proveedores les quedaban mal con las tortillas.

Las tortillas se extienden con una prensa tortillera que fabricó Javier Barragán, hermano de Marco Antonio, lo que agiliza la producción.

El negocio cuenta con cinco empleados, uno de ellos es un joven estudiante.

Cuentan con aproximadamente 30 clientes de Hermosillo, Mazatlán, Guadalajara y Chihuahua.

Diariamente se producen 200 docenas o más de tortillas, en cuatro diferentes tamaños.

Los precios son por docena:

Chica (40 cm) = 100 pesos. Mediana (44 cm) = 104 pesos.

Burro Medio (50 cm) = 108 pesos.

Burro Grande (70 cm) = 10.50 pesos (por pieza).

Las tortillas pueden durar entre cuatro o cinco días. Los pedidos son con un día de anticipación y pueden ser a partir de una docena. Se descansa los miércoles y el resto de la semana se trabaja, incluyendo los días festivos.

Contacto: 66-21-94-06-70