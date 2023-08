Manifestantes de asociación civil Amaar exigen reconocimiento y apoyo del CECA en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Miembros de la asociación civil Amaar de Sonora se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, para exigir ser reconocidas por la Secretaría de Salud como centro de rehabilitación, y que les ofrezcan apoyos y servicios por parte del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA).

Venimos a hacer una protesta en contra del abuso de la Secretaría de Salud, por medio del CECA, porque a ellos les corresponde lidiarnos a nosotros, pero no nos han dejado avanzar desde hace 28 años”, manifestó Héctor Ramos López, representante legal de la agrupación.

Pensamos que iba a cambiar con la llegada del licenciado Durazo, pero no cambió, empeoró el asunto, ahora hasta nos tiran los documentos a la basura, y no tenemos acceso a las oficinas del Secretario de Salud, porque ellos no se comunican con el pueblo”, dijo.