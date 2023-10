Mañana habrá jornada de salud para mascotas en la Nuevo Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Esterilizaciones y vacunas contra la rabia podrán encontrar los dueños de mascotas del Suroriente de la ciudad mañana sábado en la jornada de salud animal en la colonia Nuevo Hermosillo.

Carolina Araiza Sánchez, directora de Protección y Bienestar Animal, informó que los servicios no tendrán costo alguno y se llevarán a cabo en la escuela Secundaria Estatal número 37, ubicada en avenida Peña Colorada, de las 09:00 a las 13:00 horas.

Habrá 30 turnos disponibles para cirugías y se atenderá a las mascotas conforme llegan en tanto cumplan con los requisitos”, explicó, “el horario de recepción para las cirugías será de las 09:00 a las 11:00 horas”.

Protección y Bienestar Animal precisó que los animales llevados a esterilizar deben tener buena salud, ser mayores a tres meses, haber mantenido un ayuno de ocho horas, no ser lactantes ni tener garrapatas.

OTROS SERVICIOS

Durante la jornada de salud animal también se aplicarán vacunas contra la rabia, así como desparasitaciones y consultas veterinarias.

Podrán llevar a sus mascotas siempre y cuando sean mayores a cuatro meses, no gestantes y no lactantes.

¡CONSIDÉRELO!

Es importante que si va a llevar a esterilizar a su mascota, considere los siguientes puntos: