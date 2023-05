"Mamá puede sacar todo lo que sea hacia delante”: Elías

HERMOSILLO, Sonora.- Practicar taekwondo y terminar una carrera profesional eran objetivos lejanos para Abigail Clemente García, sin embargo el apoyo incondicional de sus dos hijos la ayudó a desafiar sus propias expectativas sobre ella misma.

La mujer de 37 años mencionó que su propósito al emprender estas metas fue el ser una motivación para sus propios hijos, pero en el camino, ellos terminaron por inspirarla.

Su encuentro con las artes marciales surgió a partir de la inquietud de su hija Lucero, pues ella entrenó karate desde el kínder y vio anuncios de la academia Malala, ubicada en la colonia San Luis, en redes sociales, lo cual despertó su interés.

Mi motivación fueron mis hijos, tengo una niña que empezó muy chiquita en el deporte, llegamos a la academia Malala, donde practicamos, cuando ella tenía alrededor de 8 años, empecé a practicar más que nada para entender el deporte y cuáles eran las reglas”, relató.

Ahora, Abigail es cinta pre-negra iebi dan en taekwondo, pero también empezó a practicar karate tradicional japonés debido a su afición por el deporte y deseo de superarse.

El practicar artes marciales juntos la ha acercado a sus hijos hasta formar un equipo y les ha inculcado disciplina y valores tanto a ella como a los menores, quienes aprecian gratamente el tener una madre con la cual entrenar deportes de contacto.

Es maravillosa, es cuidadosa, me respeta, me cuida y puede sacar todo lo que sea hacia delante”, indicó Elías, su hijo de 12 años, “me dejó sorprendido, nunca había visto una mamá que hiciera taekwondo con su hijo y es divertido llevar clases con ella”.

Se esfuerza demasiado trabajando; entrena, se encarga de nosotros, se encarga de la casa, entonces yo pienso que es una mujer súper trabajadora y que le echa muchas ganas a la vida a pesar de todo”, describió Lucía, de 17 años.

Abigail ha sido todo un ejemplo para sus hijos, quienes la admiran porque es capaz de hacer todo.

RECIENTEMENTE GRADUADA

Abigail terminó recientemente su licenciatura gerencial en Administración de Empresas, y su motivación más grande para hacerlo fueron sus hijos, ya que consideró que, como madre, debe predicar con el ejemplo y establecer que los ciclos deben cerrarse.

Es una meta que creo que todas las personas tenemos en cierta edad: Terminar una carrera, ser algo en la vida, por lo que fue muy bonito para mí terminar la licenciatura en diciembre”, explicó.

La taekwondoina llegó a pensar en abandonar la carrera en más de una ocasión debido a la acumulación de deberes y a veces se encontraba a sí misma durmiendo en medio de sus estudios.

Sin embargo fueron las palabras de aliento de Lucía y Elías las que la hacían recobrar la confianza en sí misma y continuar estudiando hasta ver finalizada su licenciatura.

“Emprender mi carrera fue lo más importante para mí, pero mi hija siempre decía que siempre me iba a echar porras, que nunca iba a estar sola, y yo recuerdo que cuando recién empecé me dormía con los libros y ella me despertaba”.

Había días en los que me desanimaba y decía que era mucho: Trabajar, tareas, casa, atender a los niños, pero los miraba a ellos desvelarse conmigo y me decía ‘mami tú puedes’”, narró.

Para Abigail, sus hijos son la demostración de todo lo que ha logrado y los ve como el motor principal de su vida, ellos representan las personas más importantes para ella y su motivación para continuar y superarse.

“Así sea a patadas”, dijo entre risas.